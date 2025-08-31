ليلته تحولت لكابوس.. أكثر لاعب أثار استياء جماهير مانشستر سيتي أمام برايتون

شنّت جماهير مانشستر سيتي هجومًا لاذعًا على الجزائري ريان آيت نوري، ووصفت مستواه بـ"الكارثي" بعدما عانى بشدة في خسارة الفريق 2-1 أمام برايتون في الدوري الإنجليزي.

بيب غوارديولا أعاد الإسباني رودري إلى التشكيل الأساسي بعد إصابة طويلة، ونجح الفريق في التقدم عبر إرلينغ هالاند في الشوط الأول، لكن الأداء تراجع بشكل ملحوظ ولم يتمكن السيتي من العودة إلى الانتصارات.

آيت نوري تحت النار

الظهير الأيسر، القادم من وولفرهامبتون الصيف الماضي مقابل 31 مليون جنيه إسترليني، اشتهر بقدراته الهجومية، لكن غيابه الدفاعي أمام برايتون كلّف فريقه الكثير.

آيت نوري فقد الكرة 12 مرة خلال المباراة، وفاز بخمس مواجهات فقط من أصل 14 على الأرض. كما نجح في مراوغة واحدة من ثلاث محاولات، بنسبة تمرير لم تتجاوز 78%، ما دفع جماهير السيتي لمهاجمته بشدة عبر مواقع التواصل.

أحد المشجعين كتب: "مينتيه يحوّل ليلة آيت نوري إلى كابوس، لن ينسى ما حدث له اليوم".

وأضاف آخر: "تم التهامه تمامًا"، بينما علّق ثالث: "قدّم واحدًا من أسوأ العروض التي رأيتها، لاعب جيد لكن يومه كان سيئًا للغاية".

ووصفه آخر بأنه "أسوأ لاعب على أرض الملعب بفارق كبير".

صداع مستمر لغوارديولا

منذ وصوله إلى مانشستر سيتي عام 2016، لم يجد غوارديولا حلًا دائمًا لمشكلة الظهير الأيسر.

وبعد المستوى الذي ظهر به آيت نوري، تبدو المخاوف كبيرة من أن تستمر هذه الأزمة في إرباك غوارديولا ومانشستر سيتي خلال الموسم الحالي.