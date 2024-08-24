مشادة بين بيبو ومترجم كولر | إرم نيوز

دخل خالد بيبو، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي المصري، في مشادة مع خالد الجوادي، مترجم السويسري مارسيل كولر السابق، خلال تواجدهما منذ أيام في النادي لإنهاء بعض الأمور الإدارية عقب رحيلهما عن منصبيهما رسميا.

وكان النادي الأهلي أعلن مؤخرا قبول اعتذار خالد بيبو عن عدم الاستمرار في منصب مدير الكرة، موجها له الشكر والتقدير على جهده، مع تكليفه بمهمة المنسق العام لقطاعات الناشئين والأكاديمية والكرة النسائية.

كما وافقت لجنة التخطيط على الاستقالة التي تقدم بها خالد الجوادي مترجم الفريق الأول لكرة القدم، موجهة له الشكر عن الجهود التي بذلها في الفترة الماضية.

أخبار ذات علاقة رحيل محسن صالح وبيبو والجوادي.. تغييرات شاملة في الأهلي المصري

وقال مصدر داخل النادي في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن "خالد بيبو اتهم الجوادي بأنه كان السبب وراء رحيله عن منصبه في النادي الأهلي".

وأضاف: "المشادة بين بيبو والجوادي كانت قوية، وكاد أن يصل الأمر إلى التشاجر بالأيدي لولا تدخل بعض الموجودين".

وتابع المصدر: "الجوادي يرى أن بيبو هو الآخر من تسبب في رحيله، خاصة وأن كولر كان متمسكا ببقائه".

وأتم: "أحد أعضاء مجلس إدارة الأهلي كان داخل النادي فض الاشتباك بينهما، وانتهى الأمر فور تدخله".

أخبار ذات علاقة بينهم أسطورة.. نجمان كبيران الأبرز لخلافة بيبو في الأهلي المصري

وكان النادي الأهلي أنهى موسم 2023-2024 متُوجًا ببطولات الدوري المصري، كأس السوبر المصري ودوري أبطال أفريقيا، إضافة للفوز بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

وانسحب النادي الأهلي من استكمال مسابقة بطولة كأس مصر موسم 2023-2024 بسبب الإرهاق وضغط المباريات.