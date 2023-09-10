كوكو جوف ملكة التنس الجديدة بأمريكا تحقق حلمها

وارتفع مستوى اللاعبات الأمريكيات في السنوات الأخيرة وتقدَّمن إلى أعلى عشرة مراكز بالتصنيف العالمي، لكن لم تتمكن لاعبة، حتى الآن، من الارتقاء لمستوى سيرينا التي لعبت مباراتها الأخيرة في استاد آرثر آش في 2022.

وأصبحت جوف، التي قالت في صغرها إنها تحلم بأن تكون سيرينا وليامز الجديدة، واجهة للتنس الأمريكي الآن ويتوقع كثيرون أن تتصدر التصنيف في يوم ما مع حصد ألقاب أخرى بالبطولات الأربع الكبرى.

ولا تزال جوف تبلغ 19 عامًا لكنها أظهرت نضجًا تحت أضواء لا ترحم.

وفي المنتج النهائي قضت جوف على قوة سبالينكا لاعبة روسيا البيضاء بالسرعة والمثابرة في الركض لتحقق النجاح مع شعور بالرضا.

وأوضحت جوف: "هذه الفتاة الصغيرة كان لديها حلم، لكن لم أعرف إن كانت تؤمن به تمامًا.

"مع التقدم في العمر أحيانًا يتبدد الحلم، سأخبرها بألا تتخلى عن حلمها".

وكانت جوف مبهرة خارج الملعب مثلما تبدو داخله.

وكان أول رد فعل لها عقب النهوض من أرض الملعب ومسح دموع الفرح البحث عن والديها في المدرجات، إذ اعتادا في طفولتها اصطحابها إلى نيويورك لمشاهدة أبطالها في الملعب ذاته.