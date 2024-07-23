قالت آنا ميريس رئيسة بعئة أستراليا في أولمبياد باريس اليوم الثلاثاء إن لاعبة في فريق كرة الماء المحلي تم عزلها بعد إصابتها بفيروس كورونا، لتكون أول حالة يتم الإعلان عنها رسميًّا، قبيل انطلاق أولمبياد باريس 2024.

وأُجلت أولمبياد طوكيو 2020 لمدة عام واحد؛ بسبب الوباء وأقيمت بحضور جماهيري محدود.

وقالت ميريس في مؤتمر صحفي: "كان من المقرر أن تَحضر لاعبتان من فريق كرة الماء معنا، لدينا حاليا لاعبة واحدة من الفريق تخضع للعزل بسبب فيروس كورونا الذي تم اكتشافه الليلة الماضية. لذلك كإجراء احترازي لم تنضما إلينا هذا الصباح.

وأضافت أنه تتم مراقبة واختبار المخالطين القريبين من الرياضية، التي لم تذكر ميريس اسمها، لكن الفريق بالكامل سيتدرب كما هو مخطط.

وتابعت: "أريد أن أؤكد أننا نتعامل مع كوفيد بشكل لا يختلف عن الأمراض الأخرى مثل الإنفلونزا. نحن ليس في طوكيو. الرياضية ليست على ما يرام بشكل خاص لكنها وزميلتها تتدربان، لكن تنامان في غرفة فردية".

وقالت ميريس إن زميلات اللاعبة سيضعن أقنعة للوجه، ويلتزمن بإجراءات التباعد الاجتماعي.

وأضافت: "كان الوقت متأخرًا في الليلة الماضية عندما ظهرت عليها الأعراض، والشيء الجيد هو وجود معداتنا الخاصة بالاختبارات؛ ما يمكننا من الحصول على المعلومات سريعًا، والتدخل في التشخيص والعلاج".

وواصلت: "على صعيد المنافسات، سننتظر حتى يتضح كل شيء، ونحصل على المعلومات من كارولين برودريك رئيسة الفريق الطبي لدينا".

وقال وزير الصحة الفرنسي فريدريك فاليتو إنه لا يوجد خطر من ظهور أعداد كبيرة من المصابين بفيروس كورونا في فرنسا.

وقال لمحطة فرانس إنفو الإذاعية "بالطبع كوفيد موجود هنا. يبدو أننا وصلنا إلى ذروة صغيرة. لكننا نبعد عما رأيناه في 2020 و2021 و2022".