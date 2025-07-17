أعلى راتب.. الزمالك يتحرك لمنع انتقال مصطفى محمد إلى الأهلي

كشفت تقارير إعلامية عن تدخل مفاجئ من إدارة نادي الزمالك لمنع عودة مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، إلى أي نادٍ داخل مصر، مشددين على أن هناك قناعة بانتماء اللاعب ورغبته الأكيدة في العودة للأبيض حال انتهاء مشواره الاحترافي.

وربطت تقارير في الفترة الأخيرة بين مصطفى محمد والنادي الأهلي المصري، الذي يسعى للتعاقد مع مهاجم بشكل سريع في ظل رغبة لاعبه الفلسطيني وسام أبو علي في الرحيل عن الفريق خلال الفترة الحالية بعد تلقيه عرضا مغريا من أحد أندية الدوري الأمريكي، ودخل اللاعب في حالة تمرد ورفض لحضور التدريبات بسبب رفض إدارة القلعة الحمراء رحيله دون الحصول على مبلغ مالي ضخم.

وبحسب التقارير فإن الأهلي وجه بوصلته نحو مصطفى محمد، وقدم له عرضا ماليا مغريا في ظل رغبة ناديه نانت في التخلص من راتبه المرتفع في الميركاتو الحالي.

ووفقا لما ذكره تقرير لقناة "النهار" المصرية، فإنه "طبقا لمصادر داخل نادي الزمالك، تم التواصل مع مصطفى محمد، وإبلاغه بأنه سوف يتم دفع راتبه المطلوب الذي يتم عرضه عليه من أي نادٍ آخر، في مقابل العودة لناديه وبيته الذي تربى بين جدرانه".

وأضاف: "قد يتكفل ممدوح عباس، رئيس النادي الأسبق، أو أي شخص آخر وقتها براتب مصطفى محمد، واللاعب أيضا قام بالرد على مسؤولي الزمالك بأنه يريد البقاء في أوروبا كما سبق ورد على عرض الأهلي".

أخبار ذات علاقة عبد الحميد معالي.. الزمالك يخطف أبرز موهبة في المغرب

وتابع التقرير: "مصطفى محمد يريد استكمال مسيرته في أوروبا، وهناك رغبة داخل النادي في إعادته لارتداء القميص الأبيض حال قرر العودة إلى الدوري المصري".

ويمتد عقد مصطفى محمد مع نانت حتى يونيو 2027.

أخبار ذات علاقة أول رد رسمي من الأهلي حول التعاقد مع مصطفى محمد

ويشارك مصطفى حاليا في معسكر نانت الصيفي استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد 2025-2026، كما شارك في أولى مباريات الفريق الودية، عندما سجل ثنائية الفوز (2-0) على ستاد لافال.