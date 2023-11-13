آلاف المشجعين يشيعون جنازة بوبي تشارلتون في أولد ترافورد (فيديو)
شيع آلاف المشجعين جنازة أسطورة مانشستر يونايتد بوبي تشارلتون في أولد ترافورد اليوم الإثنين حيث شق الموكب طريقه من الملعب إلى كاتدرائية مانشستر لتأبين الراحل.
وتوفي تشارلتون الفائز بكأس العالم مع إنجلترا وأحد أفضل لاعبي يونايتد على مر العصور في 21 أكتوبر تشرين الأول عن عمر يناهز 86 عاما.
وكان مدرب يونايتد السابق أليكس فيرجسون واللاعبان السابقان آندي كول وبول سكولز ومدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت والأمير وليام ضمن الذين وصلوا مبكرا من بين حوالي 1000 شخصية وجهت لها الدعوة لحضور التأبين في الكاتدرائية.
وتحدى عشرات المشجعين حالة الجو السيئة للتصفيق أثناء مرور الموكب من أمام تمثال الثالوث الواقع في استاد أولد ترافورد والخاص بتشارلتون وجورج بست ودينيس لو كما وضعوا المئات من أكاليل الزهور والأوشحة عند قاعدة التمثال.
وكان تشارلتون لاعبا محوريا في تشكيلة إنجلترا التي فازت بكأس العالم 1966 حيث لعب جنبا إلى جنب مع شقيقه جاك، وشارك في 758 مباراة مع يونايتد وسجل 249 هدفا.
وحضر لاعبو يونايتد هاري ماغواير وجوني إيفانز وتوم هيتون ولوك شو الجنازة بينما غاب عدة لاعبين آخرين بسبب وجودهم مع منتخباتهم في فترة التوقف الدولي.
ولم يتمكن إريك تين هاغ مدرب يونايتد الحالي من الحضور بسبب التزامات في هولندا.
ومن المتوقع أن يتضمن الحفل تكريما وتأبينا من الرئيس التنفيذي ليونايتد ديفيد جيل والرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة مانشستر يونايتد جون شيلز إضافة لتكريم شخصي من عائلة تشارلتون.