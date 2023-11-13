آلاف المشجعين يشيعون جنازة بوبي تشارلتون في أولد ترافورد (فيديو)

وكان تشارلتون لاعبا محوريا في تشكيلة إنجلترا التي فازت بكأس العالم 1966 حيث لعب جنبا إلى جنب مع شقيقه جاك، وشارك في 758 مباراة مع يونايتد وسجل 249 هدفا.

وحضر لاعبو يونايتد هاري ماغواير وجوني إيفانز وتوم هيتون ولوك شو الجنازة بينما غاب عدة لاعبين آخرين بسبب وجودهم مع منتخباتهم في فترة التوقف الدولي.

ولم يتمكن إريك تين هاغ مدرب يونايتد الحالي من الحضور بسبب التزامات في هولندا.

ومن المتوقع أن يتضمن الحفل تكريما وتأبينا من الرئيس التنفيذي ليونايتد ديفيد جيل والرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة مانشستر يونايتد جون شيلز إضافة لتكريم شخصي من عائلة تشارلتون.