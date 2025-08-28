تباين مرعب.. كم الفارق بين راتب محمد صلاح ونغوموها؟

رصدت تقارير إعلامية الفارق الكبير بين راتب الدولي المصري للنجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، والشاب الصاعد ريو نغوموها، البالغ من العمر 16 عامًا، الذي تألق مؤخرًا مع "الريدز" محققًا انطلاقة تاريخية.

وقاد نغوموها فريقه ليفربول لتحقيق فوز مهم على مضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-2، بعدما سجل هدفًا قاتلًا في الوقت بدل الضائع بعد نزوله كبديل في الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعتهما مؤخرًا.

أخبار ذات علاقة رقم صغير لا يصدق.. كم يبلغ راتب نغوموها مع ليفربول؟

أخبار ذات علاقة ليس سلوت.. الرجل الأكثر تأثيرا في تألق نغوموها مع ليفربول

وأصبح صاحب الـ16 عامًا ثاني أصغر لاعب يسجل هدف الفوز في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أسطورة كرة القدم الإنجليزية واين روني، وبفارق يوم واحد فقط.

كما بات نغوموها أصغر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ ليفربول بالبريميرليغ، ورابع أصغر لاعب بشكل عام في المسابقة، وذلك بعمر 16 عامًا و361 يومًا.

وبحسب التقارير الإنجليزية، فإن راتب نغوموها الشهري زهيد إلى حد كبير مقارنة بزملائه في الفريق الأول، ويُعتبر هذا الراتب قياسيًا بالنسبة لسنّه. ويتقاضى نغوموها من ليفربول نحو 1200 جنيه إسترليني شهريًا، أي ما يصل إلى 14,400 جنيه إسترليني سنويًا فقط.

أخبار ذات علاقة لماذا هرب من تشيلسي وبكم اشتراه ليفربول؟.. 4 معلومات مثيرة عن المعجزة نغوموها

ولكن من المؤكد أن إدارة ليفربول ستسعى لتجديد عقد لاعبها الشاب بمجرد بلوغه سن الـ17، تحديدًا يوم الجمعة، حيث سيجتمع بعض إداريي النادي مع وكلاء أعماله لتوقيع عقد احترافي طويل الأمد يحصّن نغوموها ويمنع رحيله لأي فريق آخر خلال الفترة المقبلة.

وفي المقابل، يتقاضى الدولي المصري محمد صلاح راتبًا يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، خاصة بعد تجديد عقده مؤخرًا مع "الريدز" لمدة موسمين مقبلين.

وانتقل نغوموها إلى ليفربول في العام 2024، قادمًا من صفوف أكاديمية نادي تشيلسي؛ الأمر الذي أثار غضب إدارة البلوز.

يُذكر أن ليفربول سيواجه خصمه آرسنال خلال الجولة المقبلة من مباريات الدوري الإنجليزي، وتحديدًا يوم الأحد الموافق 31 أغسطس الجاري.