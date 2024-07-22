أصبحت آمال جماهير برشلونة معلقة بشكل كبير بالشاب لامين يامال بعد كل ما قدمه في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" من مستويات.

لكن الأيام الأخيرة شهدت ظهور أسباب تؤدي بهم إلى القلق بشأن مستقبله معهم.

صور غريبة

خرجت في الأيام الماضية مجموعة غريبة من الصور التي يحق لجماهير برشلونة أن تقلق بسببها.

والد يامال ظهر بقميص ريال مدريد أمام "سانتياغو برنابيو"، معقل النادي الملكي، قبل سنوات، ولا بأس في ذلك فميول الأشخاص لا أحد يتحكم فيها.

لكن الغريب أنه عاد وظهر بالقميص نفسه بجوار يامال وهو كبير، قبل أشهر ليست ببعيدة عن الآن.

بالإضافة إلى ذلك نشر يامال صورة له على "إنستغرام" ظهرت فيها شاشة تلفاز، وقد كُتب عليها كلمات غير مفهومة تقول: "دع أطفالك يتدربون مثل ريال مدريد".

جاءت الضربة القاضية لجماهير النادي الكتالوني لاحقًا، عندما انتشرت صور ليامال بقميص نيمار دا سيلفا، الشخص نفسه الذي تركهم قبل سنوات بدفع الشرط الجزائي الخاص به، وانتقل إلى باريس سان جيرمان.

ضغط وكيله على برشلونة

انتشرت في الآونة الأخيرة تقارير عديدة عن ضغط وكيل لامين يامال، خورخي مينديز، على إدارة برشلونة مستعينًا بتألق اللاعب في كأس الأمم الأوروبية الأخيرة في ألمانيا.

مينديز طالب إدارة برشلونة بتقديم زيادة واضحة في الراتب للنجم الشاب صاحب الـ17 عاما وبشكل فوري بعد تسجيله هدفا وصناعة أربعة في اليورو.

وبحسب صحيفة "سبورت" فقد وعد خوان لابورتا وكيل اللاعب ببحث الأمر ومنح يامال الراتب الذي يستحقه، والذي ينعكس على مستوياته الحالية.

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عقده ينتهي قريبًا

من الأسباب التي قد تجعل برشلونة يشعر بالقلق تجاه مستقبل يامال هو قرب انتهاء عقده مع الفريق.

صحيح أن الشرط الجزائي في عقده لا يسمح لأي فريق بالاقتراب منه؛ إذ يبلغ مليار يورو، وهو رقم لو تم دفعه فسيكون برشلونة الفائز، حتى لو كان الراحل اسمه ليونيل ميسي، لكن في نهاية المطاف فالعقد ينتهي في 2026 وأي فريق يريد يامال يستطيع الانتظار لتلك الفترة.

عمر يامال الصغير يسهل ذلك الأمر، فانتقاله بعد عامين من الآن يعني أنه سينضم لأي فريق آخر في عمر الـ 19 عامًا فقط وبشكل مجاني.

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الخلاصة

قد تعقد جماهير برشلونة الكثير من الآمال على لامين يامال، لكن كل المؤشرات السابقة تجعلهم في حالة من القلق، حتى وإن كان لا يزال هناك عامان على عقده مع الفريق.

تعرضت جماهير برشلونة لحالات مثل تلك مع نجوم كبار من قبل، فرحل عنهم رونالدو الظاهرة، وكذلك نيمار دا سيلفا، ولويس فيغو والقائمة تطول.