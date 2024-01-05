أول لاعب كندي يشارك في الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يتعاقد مع تاجون بيوكانن

وشارك بيوكانن في 35 مباراة ضمن صفوف المنتخب الكندي وشارك أساسيا في جميع المباريات الثلاث للمنتخب في دور المجموعات بكأس العالم 2022 بقطر.

وشارك بيوكانن في 12 مباراة بالدوري هذا الموسم مع كلوب بروج، وسجل خلالها هدفين.

وقال بيوكانن في تصريحات لموقع إنتر ميلان "فخور حقا لكوني أول كندي يلعب في الدوري الإيطالي، هذا إنجاز هائل يجعلني فخورا للغاية".

وأضاف: "أتابع إنتر ميلان منذ فترة طويلة، هو فريق أرى نفسي فيه. أنا متحمس حقا إزاء ما ينتظرني".