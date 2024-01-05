أول لاعب كندي يشارك في الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يتعاقد مع تاجون بيوكانن
أعلن نادي إنتر ميلان تعاقده مع تاجون بيوكانن قادما من كلوب بروغ البلجيكي، ليصبح بذلك أول لاعب كندي يشارك في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.
وشارك بيوكانن في 35 مباراة ضمن صفوف المنتخب الكندي وشارك أساسيا في جميع المباريات الثلاث للمنتخب في دور المجموعات بكأس العالم 2022 بقطر.
وشارك بيوكانن في 12 مباراة بالدوري هذا الموسم مع كلوب بروج، وسجل خلالها هدفين.
وقال بيوكانن في تصريحات لموقع إنتر ميلان "فخور حقا لكوني أول كندي يلعب في الدوري الإيطالي، هذا إنجاز هائل يجعلني فخورا للغاية".
وأضاف: "أتابع إنتر ميلان منذ فترة طويلة، هو فريق أرى نفسي فيه. أنا متحمس حقا إزاء ما ينتظرني".
وذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن بيوكانن (24 عاما) وقع عقدا لمدة أربعة أعوام ونصف في صفقة تُقدر قيمتها بسبعة ملايين يورو (7.69 مليون دولار) إضافة إلى ثلاثة ملايين يورو إضافية في شكل مكافآت.
ويتصدر إنتر ميلان ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطتين عن يوفنتوس، ويستضيف هيلاس فيرونا غدا السبت.