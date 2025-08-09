طلب التأهل مباشرة.. القادسية يعترض على مشاركة الأهلي في السوبر السعودي

اعترض نادي القادسية على مشاركة الأهلي في بطولة كأس السوبر السعودي لكرة القدم، في أزمة جديدة قبل انطلاق البطولة التي تستضيفها هونغ كونغ في الفترة بين 19 إلى 23 أغسطس الجاري.

وتمت دعوة الأهلي لخوض منافسات بطولة كأس السوبر السعودي بعد انسحاب الهلال بخطاب رسمي أعلن خلاله عدم المشاركة؛ لتعارض مواعيد البطولة مع فترة إعداد الفريق الأزرق للموسم الجديد.

واعترض الهلال على مواعيد البطولة بعد مشاركته في كأس العالم للأندية التي اختتمت يوم 13 يوليو الماضي في الولايات المتحدة، وتأهل الفريق السعودي إلى دور الثمانية وخرج على يد فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 1-2.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن نادي القادسية تقدم باعتراض رسمي إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد مشاورات قانونية من أجل تسجيل اعتراضه على مشاركة الأهلي في كأس السوبر المحلي.

واستشهد الأهلي بمعاقبة الهلال إثر انسحابه من البطولة، مطالباً بالتأهل مباشرة إلى دور النهائي.

وعوقب الهلال من جانب لجنة الانضباط بالاتحاد بغرامة مالية قدرها 500 ألف ريال سعودي، بجانب الاستبعاد من النسخة القادمة للبطولة.

ومن المقرر أن يلعب القادسية ضد الأهلي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، يوم 20 أغسطس الجاري.

وتعادل القادسية، مساء اليوم السبت، مع نوتنغهام فورست الإنجليزي، في مباراة ودية استعداداً للموسم الجديد.