زوجة نجم جديد في الزمالك تنضم إلى راديو النادي (صورة)

ملك أحمد زوجة حسام عبدالمجيدالمصدر: إنستغرام
إرم نيوز
إرم نيوز

انضمت زوجة أحد نجوم نادي  الزمالك المصري، للعمل في المحطة الرسمية للراديو الخاص بالنادي الأبيض، "صوت الزمالك".

راديو "صوت الزمالك" كان قد انطلق، بمشاركة مجموعة من الإعلاميين والرياضيين البارزين، على رأسهم النجم السابق أحمد دويدار، ونيرة الأحمر عضو مجلس الإدارة.

كما تعمل في "صوت الزمالك" الإعلامية حنين خالد (زوجة حارس المرمى محمد عواد)، إلى جانب مجموعة من الإعلاميين الشباب.

زوجة نجم جديد في الزمالك تنضم إلى راديو النادي

انضمت ملك أحمد، زوجة حسام عبدالمجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى طاقم عمل راديو "صوت الزمالك" الذي أطلق مؤخرًا.

ونشرت ملك أحمد، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستغرام"، صورة ظهرت فيها وخلفها شعار الراديو، كتبت تعليقًا عليها: "توقعوا من الفرد الجديد"، ما أثار تساؤلات حول طبيعة دورها فيه.

 

ملك أحمد

 

وكشفت مصادر أن ملك أحمد "خريجة إعلام"، وتخضع حاليًا لتدريبات في مجال "الإخراج"، وسبق وأن عملت في قناة الزمالك الرسمية.

