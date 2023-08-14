رسميًّا.. الأهلي يجدد عقد محمد مجدي (قفشة)

رسميًّا.. الأهلي يجدد عقد محمد مجدي (قفشة)
أعلن النادي الأهلي بطل الدوري المصري، اليوم الإثنين، رسميًّا، تجديد عقد لاعبه محمد مجدي (قفشة) لمدة ثلاث سنوات.
وكتب الأهلي عبر حسابه في موقع "تويتر": "أعلن الكابتن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي عن تجديد عقد اللاعب محمد مجدي قفشة لمدة ثلاث سنوات قادمة بالإضافة إلى السنة المتبقية في عقده الحالي".
وانتقل قفشة، البالغ من العمر 27 عامًا، للأهلي من بيراميدز في صيف عام 2019.
وشارك قفشة الموسم الماضي في 45 مباراة مع الأهلي، سجل فيها 5 أهداف وقدَّم 9 تمريرات حاسمة.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن قفشة لعب 159 مباراة مع الأهلي، سجل فيها 33 هدفًا وصنع 43.
وعلى مستوى الألقاب نال قفشة مع الأهلي لقبين في الدوري المصري ولقبين في كأس مصر و3 ألقاب في دوري أبطال أفريقيا و3 ألقاب في كأس السوبر المصري ولقبين في كأس السوبر الأفريقي.
وأنهى الأهلي، البطل، الدوري المصري برصيد 83 نقطة من 34 مباراة، وخسر مرة وحيدة، وتعادل 8 مرات، في حين فاز 25 مرة.
ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع اتحاد الجزائر يوم الـ1 من سبتمبر في كأس السوبر الأفريقي.