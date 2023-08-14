رسميًّا.. الأهلي يجدد عقد محمد مجدي (قفشة)

وانتقل قفشة، البالغ من العمر 27 عامًا، للأهلي من بيراميدز في صيف عام 2019.

وشارك قفشة الموسم الماضي في 45 مباراة مع الأهلي، سجل فيها 5 أهداف وقدَّم 9 تمريرات حاسمة.

وبحسب موقع "transfermarkt" فإن قفشة لعب 159 مباراة مع الأهلي، سجل فيها 33 هدفًا وصنع 43.

وعلى مستوى الألقاب نال قفشة مع الأهلي لقبين في الدوري المصري ولقبين في كأس مصر و3 ألقاب في دوري أبطال أفريقيا و3 ألقاب في كأس السوبر المصري ولقبين في كأس السوبر الأفريقي.