الاتحاد القطري يوقف عبدالكريم حسن لأجل غير مسمى ويعاقب بسام الراوي ومحمد وعد

وتعرضت قطر لثلاث هزائم متتالية أمام الإكوادور والسنغال وهولندا لتصبح أول دولة مضيفة لكأس العالم تخرج من الدور الأول دون أي نقطة.

وقال الاتحاد القطري، في بيان، إن حسن، الذي استغنى عنه نادي السد بعد الواقعة ذاتها، سيعاقب أيضا بخصم نصف راتبه مع تغريمه 200 ألف ريال (نحو 55 ألف دولار).

كما قررت لجنة الانضباط خصم نصف راتبي المدافع الراوي ولاعب الوسط وعد اللذين شاركا في كأس العالم أيضا، وتغريم الأول 100 ألف ريال والثاني 50 ألف ريال مع تحذيرهما، دون توضيح أسباب.

وخاض وعد منافسات كأس الخليج الحالية حتى خروج قطر من قبل النهائي على يد العراق صاحب الضيافة.