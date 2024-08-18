دوري أبطال أفريقيا: شباب بلوزداد يفتتح مشواره بالفوز خارج الديار على ليوبار

أصبح شباب بلوزداد الجزائري قريبا من التقدم في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بفوزه 2-صفر على مضيفه ليوبار من الكونغو في الدور التمهيدي للبطولة القارية اليوم الأحد.

ومنح إسحاق بوصوف التقدم للفريق الزائر في الدقيقة 32 بعدما أهدر شباب بلوزداد، الذي خاض مباراته الأولى مع المدرب الجديد كورنتين مارتينيز، العديد من الفرص منذ بداية اللقاء.

واستمرت سيطرة بلوزداد في الشوط الثاني، حتى نجح المدافع خاسف نوفل في تسجيل هدف ضمان الفوز قبل سبع دقائق من النهاية ليضع الفريق الجزائري قدما في الدور المقبل قبل استضافة ليوبار يوم 24 أغسطس.