النصر السعودي يعرض خدمات ساديو ماني على نادٍ تركي

اتخذت إدارة النصر السعودي خطوة بشأن مستقبل السنغالي ساديو ماني مع الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

وكانت إدارة النصر قررت الاستغناء عن خدمات اللاعب السنغالي، لإفساح المكان في قائمة أجانب الفريق، لتسجيل لاعبين جدد.

ووفقًا لما ذكره الصحفي، كارتال يغيت، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن نادي ‎النصر عرض ساديو ماني على بشكتاش التركي، وفي حال أنهيا الاتفاق مع اللاعب فإنهما سوف يوفران تسهيلات كبيرة من أجل إتمام الصفقة له.

كما ذكرت صحيفة "Todofichajes"، أن فنربخشة مهتم بالتعاقد مع ماني خلال هذا الصيف الحالي، موضحة أن النصر سيوافق على بيع اللاعب بشرط الحصول على مبلغ بقيمة 15 مليون يورو.