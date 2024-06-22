النصر السعودي يعرض خدمات ساديو ماني على نادٍ تركي
اتخذت إدارة النصر السعودي خطوة بشأن مستقبل السنغالي ساديو ماني مع الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.
وكانت إدارة النصر قررت الاستغناء عن خدمات اللاعب السنغالي، لإفساح المكان في قائمة أجانب الفريق، لتسجيل لاعبين جدد.
ووفقًا لما ذكره الصحفي، كارتال يغيت، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن نادي النصر عرض ساديو ماني على بشكتاش التركي، وفي حال أنهيا الاتفاق مع اللاعب فإنهما سوف يوفران تسهيلات كبيرة من أجل إتمام الصفقة له.
كما ذكرت صحيفة "Todofichajes"، أن فنربخشة مهتم بالتعاقد مع ماني خلال هذا الصيف الحالي، موضحة أن النصر سيوافق على بيع اللاعب بشرط الحصول على مبلغ بقيمة 15 مليون يورو.
وكانت قد كشفت تقارير صحفية أن فنربخشة وضع اسم ساديو ماني على طاولة المفاوضات، بطلب من المدرب جوزيه مورينيو.
وأشارت الصحيفة إلى أن النادي التركي بدأ اتصالاته مع كل من نادي النصر ووكلاء اللاعب، الذي أصبح رحيله عن الفريق مدرجًا على جدول الأعمال هذا الصيف.
وكانت تقارير صحفية قد أشارت خلال الأيام الماضية إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من نادي جيرونا الإسباني بكسب خدمات نجم ليفربول السابق.
كما وضع النصر إمكانية انتقال ماني إلى نادي القادسية ضمن الخيارات المطروحة، لا سيّما وأن النادي السعودي طلب التعاقد معه على سبيل الإعارة هذا الصيف.
وانضم ساديو ماني، البالغ من العمر 32 عامًا، إلى صفوف النصر قادمًا من بايرن ميونخ الألماني في أغسطس الماضى بعقد لمدة 4 سنوات.
النجم السنغالي لعب مع النصر الموسم الماضي 46 مباراة، سجل فيها 19هدفًا، وصنع 11.