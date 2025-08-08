الموعد والقنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ووادي دجلة في الدوري المصري

تنطلق، اليوم الجمعة، منافسات الدوري المصري لكرة القدم لموسم 2025 – 2026 بمشاركة 21 فريقاً في نسخة استثنائية وسط طموحات كبيرة، وصراع مرتقب على اللقب.

وتقام مسابقة الدوري المصري هذا الموسم على مرحلتين، حيث تشهد منافسات الدور الأول إقامة المباريات بالنظام الطبيعي بين الفرق المشاركة، ولكن سيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين في الدور الثاني.

وتضم مجموعة البطولة 7 أندية لتحديد هوية الفائز باللقب والفرق المشاركة في البطولات القارية، بينما تضم مجموعة تفادي الهبوط 14 فريقاً لتحديد 4 أندية تودع منافسات الدوري المصري.

وتفتتح منافسات الدوري المصري بمواجهة تجمع بين وادي دجلة العائد بعد غياب للدوري وضيفه بيراميدز حامل لقب دوري أبطال أفريقيا.

وتقام المباراة على ملعب السلام في القاهرة وسط صراع تكتيكي مثير بين محمد الشيخ مدرب وادي دجلة الذي قاد الفريق للصعود من دوري القسم الثاني، والكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز المتوج بلقب دوري الأبطال.

وتقام المباراة في الساعة السادسة، مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة بصافرة الحكم محمد عباس قابيل.

وتذاع المباراة عبر قناة "أون سبورت 1" بصوت المعلق أيمن الكاشف.