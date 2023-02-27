لماذا تثير مباراة مانشستر سيتي ضد بريستول بكأس الاتحاد الإنجليزي قلق غوارديولا؟

وتقدم بريستول سيتي، الذي يقوده المدرب نايجل بيرسون والذي لم يخسر أي مباراة في جميع المسابقات منذ الأسبوع الأخير في ديسمبر كانون الأول، للمركز 13 في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وقال غوارديولا للصحفيين قبل مواجهة الغد: "من تجربتي في هذه البلد وفي آخر ست سنوات، فمواجهة فريق من دوري الدرجة الأولى خارج ملعبك تكون دائما صعبة. اللعب على ملعبك يختلف قليلا".

وأضاف: "في آخر 12 مباراة لم يخسر وهو ما يعني أنه في أفضل حالاته، فريق الكشافين لدي قال إن الفريق جيد، المدرب لديه الخبرة وقدم أداء رائعا مع ليستر سيتي وواتفورد عندما كان هناك قبل موسم أو موسمين".

وتابع: "إنها مباراة نهائية، كأس الاتحاد الإنجليزي بطولة مهمة للغاية لذا فإننا سنلعب ضد فريق خطير غدا".