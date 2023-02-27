لماذا تثير مباراة مانشستر سيتي ضد بريستول بكأس الاتحاد الإنجليزي قلق غوارديولا؟
تجنب مانشستر سيتي مواجهة منافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي لكن المدرب بيب غوارديولا لا يشعر أن تأهله مضمون أمام بريستول سيتي الذي حافظ على سجله دون هزيمة في آخر 12 مباراة.
وتقدم بريستول سيتي، الذي يقوده المدرب نايجل بيرسون والذي لم يخسر أي مباراة في جميع المسابقات منذ الأسبوع الأخير في ديسمبر كانون الأول، للمركز 13 في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.
وقال غوارديولا للصحفيين قبل مواجهة الغد: "من تجربتي في هذه البلد وفي آخر ست سنوات، فمواجهة فريق من دوري الدرجة الأولى خارج ملعبك تكون دائما صعبة. اللعب على ملعبك يختلف قليلا".
وأضاف: "في آخر 12 مباراة لم يخسر وهو ما يعني أنه في أفضل حالاته، فريق الكشافين لدي قال إن الفريق جيد، المدرب لديه الخبرة وقدم أداء رائعا مع ليستر سيتي وواتفورد عندما كان هناك قبل موسم أو موسمين".
وتابع: "إنها مباراة نهائية، كأس الاتحاد الإنجليزي بطولة مهمة للغاية لذا فإننا سنلعب ضد فريق خطير غدا".
وتعافى سيتي من تعادلين متتاليتين ليفوز 4-1 على بورنموث في مطلع الأسبوع لكن جوارديولا يشعر أن الفريق، الذي يتأخر عن أرسنال متصدر الدوري بنقطتين ولعب مباراة أكثر، يستطيع تقديم أداء أفضل.
وقال غوارديولا: "الطريقة التي نلعب بها جيدة والنتائج قد تكون أفضل وهذا ما يحدث أحيانا في كرة القدم... لا أتذمر من الطريقة التي نلعب بها أو التي نقاتل بها، الأجواء في غرفة الملابس استثنائية واللاعبون يقدمون كل ما في وسعهم بالنسبة لي.
وواصل: "لدي شعور أن العديد من الأشياء ستحدث في الدوري الإنجليزي الممتاز والجميع سيهدر نقاطا لكن لا يمكننا إهدار أي نقطة ونريد القتال حتى النهاية".
وأكد غوارديولا أن لاعب الوسط المؤثر كيفن دي بروين لا يزال يعاني من "إصابة بسيطة" بعدما غاب عن مواجهة بورنموث بينما قال إنه سينتظر حتى اللحظات الأخيرة لاتخاذ قرار بشأن حالة جون ستونز وإيمريك لابورت.