تعليق مثير من فابريغاس على أداء رونالدو مع منتخب البرتغال

أشاد الإسباني سيسك فابريغاس، مدرب نادي كومو الإيطالي، بكريستيانو رونالدو بعد قيادته منتخب البرتغال للفوز على التشيك في "يورو 2024"، قائلاً إن أداء نجم المنتخب البرتغالي بشكل عام "أفضل بكثير" مما كان عليه في السنوات الأخيرة.

وحقق رونالدو رقمًا قياسيًا جديدًا على صعيد بطولة كأس أمم أوروبا، بعد مشاركته في مباراة الأمس ضد منتخب التشيك.

وتلاقى المنتخبان في إطار منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم أوروبا، يورو 2024، حيث فاز البرتغال بهدفين مقابل هدف.

وشارك رونالدو في تلك المباراة أساسيا، تحت قيادة المدرب روبرتو مارتينيز، وخاضها بأكملها.