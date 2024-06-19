تعليق مثير من فابريغاس على أداء رونالدو مع منتخب البرتغال
أشاد الإسباني سيسك فابريغاس، مدرب نادي كومو الإيطالي، بكريستيانو رونالدو بعد قيادته منتخب البرتغال للفوز على التشيك في "يورو 2024"، قائلاً إن أداء نجم المنتخب البرتغالي بشكل عام "أفضل بكثير" مما كان عليه في السنوات الأخيرة.
وحقق رونالدو رقمًا قياسيًا جديدًا على صعيد بطولة كأس أمم أوروبا، بعد مشاركته في مباراة الأمس ضد منتخب التشيك.
وتلاقى المنتخبان في إطار منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم أوروبا، يورو 2024، حيث فاز البرتغال بهدفين مقابل هدف.
وشارك رونالدو في تلك المباراة أساسيا، تحت قيادة المدرب روبرتو مارتينيز، وخاضها بأكملها.
وعلى الرغم من عدم تمكن رونالدو من التسجيل، إلا أنه أظهر بعض المؤشرات المشجعة وكان قريبًا من التسجيل في بعض المناسبات.
وقال فابريغاس في تصريحات لـ"بي بي سي سبورت": "لقد كان أداؤه العام أفضل بكثير مما رأيناه في العامين الماضيين، إذا لعب الفريق بشكل جيد أو لم يلعب بشكل جيد، فهو دائمًا ما يجد فرصة، إما لصنع شيء ما لنفسه أو للفريق".
وأضاف: "أعتقد أنه يشعر بثقة كبيرة في هذه اللحظة".
وسجل رونالدو 58 هدفًا في 64 مباراة مع نادي النصر، منذ انضمامه إلى النادي السعودي في يناير 2023.
وأصبح رونالدو اللاعب الأكثر مشاركة في نهائيات كأس أمم أوروبا، بواقع 6 مرات، متفوقًا على منافسيه كافة.
وستواجه البرتغال كلًا من تركيا وجورجيا في مباراتيهما المتبقيتين في المجموعة.