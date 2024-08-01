حرص الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، على الإشادة بالدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق، بعدما سجل هدفًا في شباك آرسنال وديًا، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، في اللقاء الذي جمعهما، فجر الخميس.

ونجح ليفربول في تحقيق الفوز على آرسنال بنتيجة (2-1)، ليحقق "الريدز" انتصاره الثاني على التوالي بعد الفوز على ريال بيتيس بهدف دون رد.

وقال سلوت في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "محمد صلاح قدوة لعدة سنوات، لقد عاد للفريق لائقًا وأخبرني أن هذا أمر طبيعي له وهو العودة بكامل لياقته".

وأضاف :"لكن إذا استخدمت صلاح كمثال لن أكون عادلاً مع اللاعبين الآخرين".

وتابع: "أحد الأشياء الإيجابية الرئيسية حتى الآن هو أن جميع اللاعبين لائقون، وليس لدينا أي إصابات على الإطلاق، لذلك نأمل أن نستمر على هذا المنوال وأن تزداد مستويات لياقتهم أكثر فأكثر. شعرنا اليوم بمدى صعوبة اللعب ضد فريق يريد الضغط علينا عاليًا، ونحن نريد الضغط عليهم أيضًا. لذلك، تحتاج إلى لياقة بدنية عالية جدًا للعب مثل هذه المباريات ونحن نعمل على ذلك. نحن نسير في الاتجاه الصحيح".

ويعد هدف صلاح في شباك آرسنال هو الأول للنجم المصري في ولاية المدرب الجديد آرني سلوت، والذي تولى القيادة الفنية عقب رحيل الألماني يورغن كلوب.

ومن المقرر أن يلعب ليفربول مباراته المقبلة ضد مانشستر يونايتد في الساعات الأولى من صباح الأحد المقبل.