رودري: كأس العالم للأندية أعطت الفرصة لمانشستر سيتي لإعادة ترتيب أوراقه

قال رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي، إن كأس العالم للأندية منحت فريقه الفرصة لإعادة ترتيب أوراقه بعد عروضه السيئة أخيرا بالدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدا رغبة اللاعبين في تغيير النتائج الحالية.

وفاز سيتي مرة واحدة فقط في آخر ست مباريات بالدوري، ليتراجع للمركز الرابع متأخرا بخمس نقاط عن آرسنال المتصدر، لكن الفريق الفائز بالثلاثية العام الماضي حجز مكانه في نهائي كأس العالم للأندية بفوزه 3-صفر على أوراوا الياباني، أمس الثلاثاء.

وافتقد سيتي بطل أوروبا، الذي فاز أيضا بكأس السوبر الأوروبية هذا العام، تأثير صانع اللعب البلجيكي المصاب كيفن دي بروين، بينما حرمته مشكلة في القدم من خدمات ماكينة الأهداف إرلينغ هالاند أخيرا.

وبينما قال المدرب بيب غوارديولا إن دي بروين، الذي شارك في مباراة واحدة فقط في الدوري هذا الموسم بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، عاد إلى التدريبات فإن هالاند لا يزال خارج المنافسات.

وسيغيب هذا الثنائي عن المباراة النهائية بعد غد الجمعة أمام فلومينينسي البرازيلي.