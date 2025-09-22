الأهلي السعودي يستعيد "قوته الضاربة" قبل مواجهة بيراميدز

تلقى الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي السعودي، أنباء جيدة باستعادة أحد أبرز لاعبيه قبل ملاقاة بيراميدز، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات كأس القارات.

كانت بعثة فريق بيراميدز وصلت إلى جدة، مساء السبت، للتحضير لمواجهة الأهلي السعودي، حيث كان بطل أفريقيا قد صعد على حساب أوكلاند سيتي بالفوز عليه بنتيجة 3-0.

أخبار ذات علاقة تحرك حاسم من الأهلي السعودي لحل أزمة القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز

وكان بيراميدز توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية بعد الفوز على صن داونز الجنوب أفريقي في المباراة النهائية، ليضمن المشاركة في كأس العالم للأندية 2029 وكأس إنتركونتيننتال 2025.

ويواجه "الراقي" نظيره بيراميدز، على ملعب الإنماء، مساء الثلاثاء، للمنافسة على كأس قارات "أفريقيا- آسيا - المحيط الهادئ"، ضمن بطولة كأس إنتركونتينيتال للأندية 2025.

ويطمح الأهلي نحو الفوز باللقب الثالث مع مدربه الألماني، والذي قاد الفريق للفوز بدوري أبطال آسيا للنخبة وكأس السوبر السعودي.

أخبار ذات علاقة رابطة الزمالك في جدة ترد على دعم بيراميدز ضد الأهلي السعودي (صورة)

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن الجناح البرازيلي غالينو، والذي يعد القوة الضربة للفريق، خاض أجزاءً كبيرة من المران، مساء الأحد.

وأصبحت مشاركة غالينو في يد يايسله، قبل اللقاء المقرّر إقامته يوم الثلاثاء.

وكان غالينو تعرض للإصابة في مباراة الاتفاق في الجولة الثانية من منافسات دوري روشن السعودي، ليغيب عن مباراتي ناساف الأوزبكي في دوري أبطال آسيا للنخبة.

كما غاب اللاعب البرازيلي عن لقاء الكلاسيكو، والذي كان ضد الهلال مساء الجمعة الماضية، وانتهى بنتيجة 3-3، في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

يذكر أنه بعد تتويج أحد الفريقين ببطولة القارات الثلاث، يتأهل الفائز للمنافسة على كأس التحدي، حيث يضرب موعدا مع المتأهل من مباراة كروز أزول المكسيكي ضد ممثل أمريكا الجنوبية.

وتقام مباراة كأس التحدي في 13 ديسمبر، بينما تقام المباراة النهائية في 17 ديسمبر، فيما ضمن باريس سان جيرمان، بطل أوروبا، أحد مقعدي النهائي.