تعرض مدافع الأهلي طرابلس والمنتخب الليبي عبدالعزيزالصويعي لإصابة خطيرة خلال مباراة فريقه أمام نادي أوهامياجي من جزيرة زنجبار في مستهل مشاركة الفريق ضمن الدور التمهيدي الأول لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وحقق الأهلي طرابلس ثالث ترتيب الدوري الليبي الممتاز، في الموسم الماضي، فوزا ثمينا في بداية مشواره في كأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما تغلب على أوهامياجي من زنجبار بنتيجة هدفين دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد بملعب طرابلس الدولي في ذهاب الدور التمهيدي الأول.

وبدأ الأهلي طرابلس المباراة بقوة ليتمكن عمار طيمور من تسجيل هدف الأسبقية للأهلي بعد مرور 3 دقائق فقط على بداية اللقاء.

وفي الدقيقة 67 احتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي طرابلس تقدم لها أحمد كراوع محرزا الهدف الثاني في الدقيقة 68.

وشهدت المباراة تعرض المدافع عبد العزيز الصويعي إلى الإصابة بكسر على القفص الصدري ما استوجب نقله إلى المصحة فيما ينتظر أن يتم الكشف عن الراحة التي سيركن إليها قبل استئناف التدريبات وذلك في وقت تشير مصادر قريبة من الأهلي أن مدة الراحة لن تقل عن 10 أسابيع.

وتقام مباراة الإياب في طرابلس أيضا نهاية الأسبوع الجاري.