عيّن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم خافيير أغيري لتدريب المنتخب الأول ليحل محل خايمي لوزانو الذي أقيل من مهامه خلال الشهر الجاري بعد الخروج المخيب للآمال من دور المجموعات في كوبا أمريكا 2024.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تستعد فيه المكسيك للمشاركة في استضافة كأس العالم 2026 مع كندا والولايات المتحدة.

ويعود أغيري (65 عاما) لتولي مهمة تدريب المنتخب المكسيكي للمرة الثالثة بعد أن قاد الفريق للأدوار الإقصائية في كأس العالم 2002 و2010 والفوز بالكأس الذهبية باتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) عام 2009.

وأعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم تعيين رافائيل ماركيز (45 عاما) الذي كان يشغل منصب مدرب الفريق الثاني في نادي برشلونة مساعدا لأغيري.

وقال دويليو دافينو مدير المنتخب المكسيكي: "كل منهما قائد بلا شك ولهما أسلوب مميز، يتميز أغيري بكونه قائدا يوجه ويقنع لاعبيه والجهاز الفني من خلال رؤيته وصنع روابط مع فريقه".

وأضاف:"رافائيل ماركيز يقود‭ ‬بالتصرفات وليس الكلمات، ويدعمه حقيقة أنه كان لاعبا كبيرا في المكسيك وأوروبا".

وقاد أغيري المكسيك إلى 38 انتصارا و12 خسارة و11 تعادلا في فترتيه التدريبيتين السابقتين، وهو رقم قياسي للمنتخب الوطني لمدرب تولى المسؤولية في 34 مباراة على الأقل.

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وكان الاتحاد المكسيكي لكرة القدم أعلن منذ نحو أسبوع إقالة خايمي لوزانو من تدريب المنتخب الأول عقب الخروج من الدور الأول في كوبا أمريكا 2024 التي أحرز لقبها المنتخب الأرجنتيني للمرة الثانية تواليا.

وقال الاتحاد المكسيكي للعبة أنه عرض على لوزانو فرصة الاستمرار ضمن الجهاز الفني لكن كمساعد حتى كأس العالم 2026 قبل العودة إلى دور المدرب الرئيس حتى عام 2030، لكن لوزانو (45 عاما) رفض العرض ليتم الاستغناء عن خدماته.