الخليفي يحدد موعد التفاوض مع ميسي لتجديد عقده وموقفه من ضم رونالدو وراشفورد
اعترف ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي "سعيد" في الفريق الفرنسي، وأنهم سيتفاوضون بشأن تجديد عقده في يناير/كانون الثاني المقبل.
وينتهي عقد النجم الأرجنتيني، الذي يركز حاليا مع منتخب بلاده على مباراة هولندا في دور الثمانية من كأس العالم 2022 في قطر في وقت لاحق اليوم الجمعة، مع باريس سان جيرمان في يونيو/حزيران المقبل.
وستصطدم آمال ميسي في الفوز بكأس العالم وهو اللقب الوحيد الذي لا يزال يستعصي عليه بخبرة لويس فان غال المدير الفني لهولندا.
ويحمل ميسي البالغ من العمر 35 عاما مرة أخرى آمال بلاده على كتفيه بينما يتطلع إلى تتويج مسيرة استثنائية تتضمن سبع جوائز للكرة الذهبية وألقاب عديدة على مستوى الأندية، لكنه فاز بلقب وحيد فقط مع الأرجنتين وهو لقب كأس كوبا أمريكا.
وقال المسؤول القطري في مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس نيوز" إنه يثق في أن ميسي سيمدد عقده مع باريس سان جيرمان عندما تبدأ المفاوضات في يناير 2023.
وذكرت تقارير صحفية مختلفة أن النجم الأرجنتيني يقترب من الانتقال للعب في الدوري الأمريكي للمحترفين وتحديدا مع إنتر ميامي الذي يملكه النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام.
وعند سؤاله عن هذا الأمر، اكتفى رئيس النادي الفرنسي بالابتسام والتأكيد على أن قائد الأرجنتين سعيد للغاية في اللعب بالنادي الفرنسي.
كما تحدث الخليفي عن موقف المهاجم ماركوس راشفورد الذي سينتهي عقده مع مانشستر يونايتد في يونيو/حزيران المقبل.
وقال: "كل الأندية ستلاحق راشفورد إذا كان حرا"، مما يعني أن باريس سان جيرمان سيسعى خلف الدولي الإنجليزي في حال قرر مانشستر يونايتد عدم تجديد عقده.
كما انتهز الخليفي الفرصة لإغلاق باب باريس سان جيرمان أمام كريستيانو رونالدو، قائلا: "إنه أسطورة، إنه نجم. أنا معجب به كلاعب رائع. وفي السابعة والثلاثين من عمره يقوم بعمل رائع. لكن جميع الأندية تريد التوقيع معه أيضًا. المشكلة التي تواجهنا اليوم هي أن لدينا لاعبين في نفس مركزه، لذلك ليس من السهل التعاقد معه. وقال: "بصراحة سيكون ذلك مستحيلا بالنسبة لنا".