الخليفي يحدد موعد التفاوض مع ميسي لتجديد عقده وموقفه من ضم رونالدو وراشفورد

وستصطدم آمال ميسي في الفوز بكأس العالم وهو اللقب الوحيد الذي لا يزال يستعصي عليه بخبرة لويس فان غال المدير الفني لهولندا.

ويحمل ميسي البالغ من العمر 35 عاما مرة أخرى آمال بلاده على كتفيه بينما يتطلع إلى تتويج مسيرة استثنائية تتضمن سبع جوائز للكرة الذهبية وألقاب عديدة على مستوى الأندية، لكنه فاز بلقب وحيد فقط مع الأرجنتين وهو لقب كأس كوبا أمريكا.