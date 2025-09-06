يجب فتح تحقيق.. قناة الزمالك تشن هجومًا على اتحاد الكرة بسبب زيزو (فيديو)

شنّت قناة نادي الزمالك هجومًا حادًّا على الاتحاد المصري لكرة القدم؛ بسبب صورة نشرها الحساب الرسمي للاتحاد على منصاته، تظهر وجود أحمد سيد "زيزو"، لاعب الأهلي الحالي، في المقدمة الرئيسية لمباراة إثيوبيا.

وأثارت الصورة التي نشرها الحساب قبل مواجهة منتخب مصر وإثيوبيا، مساء الجمعة، جدلًا واسعًا، واعتبرها العديد من المشجعين لا تليق، وتثير التعصب والفتنة بين الجماهير، خاصة أن أزمة انتقال اللاعب من الزمالك إلى غريمه التقليدي ما زالت قائمة، وهناك تبادل للشكاوى وقضايا عالقة بين الطرفين.

وأوضح محمد أبو العلا، نجم الزمالك السابق، خلال برنامج "زملكاوي"، أن "المنشور الذي وُضع على حساب اتحاد الكرة كان من المفترض أن يمثل منتخب مصر، ولكن ما حدث كان عكس ذلك".

وأضاف أنه يأمل من هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، أن يبذل جهدًا مضاعفًا لنبذ التعصب وحل حالة الاحتقان المستمرة.

وتابع أبو العلا: "من غير المعقول اختيار توقيت نشر الصورة، ويكون عن لاعب منتقل حديثًا من نادٍ جماهيري كبير إلى نادٍ جماهيري آخر، والموضوع بالتأكيد أثار حالة من الضيق والاحتقان بين الجماهير. هذا ليس أول لقاء دولي لزيزو بعد انتقاله، وهو وصل لهذه المكانة من خلال النادي الأبيض أولًا، ولم نرَ سابقًا صورة رئيسية له مع المنتخب عندما كان بقميص الزمالك، فهل يُعقل أن يحدث ذلك فقط بعد انتقاله للأهلي؟ المفروض أن المسؤول يكون لديه حكمة في اختيار التوقيت الصحيح".

وأردف: "منتخب مصر مليء بالنجوم، مثل محمد صلاح في ليفربول، وعمر مرموش في مانشستر سيتي، ومصطفى محمد في نانت الفرنسي، وغيرهم. يمكن اختيار 4 أو 5 لاعبين ووضعهم معًا، أو حتى قائد المنتخب. لكن الصورة الرسمية التي نُشرت على حساب الاتحاد تفتح بابًا لتفسيرات ورسائل لا داعي لها".

المطالبة بالتحقيق

طالب أبو العلا بضرورة إجراء تحقيق من قِبَل اتحاد الكرة لمعرفة الشخص المتسبب بنشر هذه الصورة وإثارة الفتنة في هذا التوقيت، مختتمًا حديثه: "لا بد أن يكون هناك قدر من الذكاء والحكمة في اختيار التوقيت".