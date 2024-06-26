النصر السعودي يخاطر برحيل نجم هجوم الفريق
تريد الغالبية العظمى من جماهير كرة القدم أن تتعرف على صفقات فريقها الجديدة قبل أن تعلن الإدارة أو أحد الصحفيين المقربين منها عن رحيل لاعب مهم، هذا أمر طبيعي مرتبط برغبة الجماهير بالاطمئنان على فريقها المفضل.
ولكن ما يحدث في الأيام الأخيرة من خروج أنباء عن رحيل أندرسون تاليسكا عن صفوف النصر السعودي، دون الحديث عن بديل قوي يعوضه يترك في قلوب الجماهير الكثير من القلق، في ظل أهمية اللاعب البرازيلي للفريق ومدى كبر مساهماته على مدار مسيرته رفقة "العالمي".
لماذا تاليسكا؟
كل إدارة وفريق أدرى باحتياجاته، ولكن بالتمعن في الأسباب التي قد تجعل النصر يترك تاليسكا يرحل لن نرى ما يجعل انتقال اللاعب خارج النصر مقبولًا لقطاع كبير من الجماهير.
فنيًا لا يزال تاليسكا يقدم أفضل مستوياته كما كان الحال دائمًا منذ اليوم الأول له في صفوف النصر قبل ثلاثة مواسم.
في الواقع لقد تحسنت حتى أرقامه في الموسم الأخير عما كان عليه الوضع في أول موسمين، حتى وهو يحصل على دقائق أقل بشكل واضح مما هو معتاد عليه.
ولو تحدثنا عن العمر والعامل البدني فتاليسكا لا يزال عمره 30 عامًا ويستطيع أن يمنح الفريق السعودي ثلاثة أعوام إضافية من المستويات الثابتة على الأقل والشواهد على ذلك موجودة فعلًا.
أرقامه تتحدث عنه
كما ذكرنا سلفًا فإن أرقام تاليسكا تتحدث عنه، وعلى الرغم من قلة مشاركاته نسبيًا في الموسم المنصرم بسبب الإصابة التي أبعدته في آخر ثلاثة أشهر، فإنه لا يزال أحد أهم نجوم النصر.
تاليسكا ساهم بـ20 هدفًا رفقة النصر في الموسم الماضي ببطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال 17 مباراة خاضها فقط.
بشكل عام أرقام تاليسكا مع النصر تصل إلى نحو مساهمة في كل مباراة، أو أقل قليلًا، إذ سجل 68 هدفًا في البطولات كلها وصنع عشرة في إجمالي 85 مواجهة لعبها في ثلاثة مواسم.
تلك هي الأرقام الأفضل في مسيرة تاليسكا في الواقع، منذ أن كان في البرازيل لاعبًا صغيرًا، مرورًا برحلته الصينية مرورًا ببنفيكا وبشكتاش.
دونه النصر في ورطة
تأثير تاليسكا الكبير على نتائج النصر لو أردت أن تقيسه ستجد أنه ربما لا يضاهيه قوة ويتفوق عليه سوى تأثير النجم البرتغالي الكبير كريستيانو رونالدو.
في الدوري السعودي فقط وفي الموسم المنصرم بالمباريات التي لعبها تاليسكا لو ألغيت المساهمات التي قام بها ستجد أن نتائج النصر تتأثر بشكل كبير.
ثلاثيته أمام الحزم كانت حاسمة في نتيجة اللقاء كمثال، دعك من الحزم، ثنائيته في الشباب التي جاءت بثلاث نقاط كاملة؟ وثنائيته في الأهلي والفيحاء ومساهماته ضد ضمك وأبها والطائي والرائد.
بحسبة بسيطة مساهمات تاليسكا في الموسم المنصرم جاءت للنصر في الدوري السعودي فقط بـ 16 نقطة كاملة.
أي أن النصر في غياب تاليسكا كان يجب أن يحصد 66 نقطة فقط بدلًا من 82، هل هناك دليل أقوى من ذلك على تأثير البرازيلي؟.
الخلاصة
لو لم يكن هناك في الخطط أي تعاقد مع لاعب يفوق تاليسكا فنيًا وبدنيًا ويكون إضافة أقوى للفريق، سيكون بيعه مخاطرة كبيرة قد تؤثر على مشوار النصر في المنافسات بالموسم الجديد.