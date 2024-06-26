النصر السعودي يخاطر برحيل نجم هجوم الفريق

لماذا تاليسكا؟

كل إدارة وفريق أدرى باحتياجاته، ولكن بالتمعن في الأسباب التي قد تجعل النصر يترك تاليسكا يرحل لن نرى ما يجعل انتقال اللاعب خارج النصر مقبولًا لقطاع كبير من الجماهير.

فنيًا لا يزال تاليسكا يقدم أفضل مستوياته كما كان الحال دائمًا منذ اليوم الأول له في صفوف النصر قبل ثلاثة مواسم.

في الواقع لقد تحسنت حتى أرقامه في الموسم الأخير عما كان عليه الوضع في أول موسمين، حتى وهو يحصل على دقائق أقل بشكل واضح مما هو معتاد عليه.

ولو تحدثنا عن العمر والعامل البدني فتاليسكا لا يزال عمره 30 عامًا ويستطيع أن يمنح الفريق السعودي ثلاثة أعوام إضافية من المستويات الثابتة على الأقل والشواهد على ذلك موجودة فعلًا.