الفيفا يرفض طلب الأهلي المصري المتعلق بمونديال الأندية

وطلب الأهلي بشكل رسمي تخصيص نصف تذاكر المباراة لجماهيره تحسبًا لمواجهة الاتحاد، حيث من المتوقع أن تسيطر جماهير الأخير على معظم المدرجات، وهو ما تتخوف منه إدارة الأهلي المصري.

وحسب الإعلامي المصري أحمد شوبير، تم رفض طلب الأهلي حيث أبلغ الفيفا النادي المصري أنه سيتم طرح التذاكر بشكل طبيعي عبر موقع الفيفا بدءًا من اليوم دون تخصيص وعلى دفعات، كما تم رفض طلب مشابه من نادي الاتحاد أيضًا.

وتقام بطولة مونديال الأندية خلال الفترة من الـ12وحتى الـ22 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.