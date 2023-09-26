الفيفا يرفض طلب الأهلي المصري المتعلق بمونديال الأندية
رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طلب النادي الأهلي المصري بتخصيص نصف تذاكر مباراة الدور الثاني لجماهير الفريق في كأس العالم للأندية التي ستقام في المملكة العربية السعودية.
وسيبدأ الأهلي المصري مشواره في كأس العالم للأندية من الدور الثاني بمواجهة الفائز من الاتحاد صاحب الأرض وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي.
وطلب الأهلي بشكل رسمي تخصيص نصف تذاكر المباراة لجماهيره تحسبًا لمواجهة الاتحاد، حيث من المتوقع أن تسيطر جماهير الأخير على معظم المدرجات، وهو ما تتخوف منه إدارة الأهلي المصري.
وحسب الإعلامي المصري أحمد شوبير، تم رفض طلب الأهلي حيث أبلغ الفيفا النادي المصري أنه سيتم طرح التذاكر بشكل طبيعي عبر موقع الفيفا بدءًا من اليوم دون تخصيص وعلى دفعات، كما تم رفض طلب مشابه من نادي الاتحاد أيضًا.
وتقام بطولة مونديال الأندية خلال الفترة من الـ12وحتى الـ22 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وسيتأهل الفائز من هذه القمة المحتملة لمواجهة بطل أمريكا الجنوبية في الدور قبل النهائي.
ويضم النصف الآخر من البطولة كلوب ليون المكسيكي وأوراوا رد دياموندز الياباني حيث يتأهل الفائز منهما لمواجهة مانشستر سيتي بطل أوروبا في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي للمسابقة.
وستكون هذه النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية بشكلها الحالي، وبعد ذلك ستقام النسخة الموسعة للمسابقة بمشاركة 32 فريقًا في الولايات المتحدة في 2025، وستقام بعدها المسابقة كل أربع سنوات.