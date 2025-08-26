التلفزيون السوري: الجيش الإسرائيلي يقتل مدنيا في محافظة القنيطرة بعد توغله في المنطقة
مفاجأة.. ترشيح مدرب الأهلي السابق لقيادة بيراميدز

فيستون ماييلي في مباراة سابقة بين الأهلي وبيراميدزالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
26 أغسطس 2025، 7:30 ص

تدرس إدارة نادي  بيراميدز إقالة الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد الخسارة أمام مودرن سبورت أمس الاثنين.

وتجرع بيراميدز أول هزيمة له هذا الموسم وخسر 1/2 أمام ضيفه مودرن سبورت ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ورفع مودرن رصيده إلى سبع نقاط ليقفز إلى المركز الرابع، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند خمس نقاط في المركز الثامن.

هل يقترب مدرب الأهلي السابق من بيراميدز؟

كشفت قناة "النهار" أن إدارة بيراميدز تدرس إمكانية رحيل الكرواتي يورشيتش عن تدريب الفريق عقب لقاء الأهلي، وذلك بغض النظر عن نتيجة لقاء مودرن سبورت.

ويحلّ بيراميدز ضيفاً على الأهلي، يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقالت القناة إن أبرز المرشحين لقيادة بيراميدز، هو السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للنادي الأهلي، حال الاستقرار على رحيل يورشيتش.

 

مارسيل كولر

 

وأشارت إلى أن إدارة بيراميدز تدرس الأمر جديا، وسيتم حسم مصير المدرب الكرواتي خلال الفترة المقبلة.

