الاتحاد الآسيوي يدعم رغبة السعودية في استضافة كأس العالم 2034

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي، في بيان رسمي: "يُساند الاتحاد الآسيوي قرارات مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم حول الاستضافة، ونحن نؤمن بقوة أن هذه القرارات تمهد الطريق لمنح فرص أكثر عدالة لجميع الاتحادات القارية من أجل تقديم ملفات للاستضافة، وتنظيم بطولة كأس العالم ذات القيمة المميزة، والتي تعتبر عماد كرة القدم العالمية للرجال".

وأضاف: "نحن نشيد بهذا التوجه، حيث إننا سنشاهد أعظم حدث رياضي في العالم، يتم تنظيمه في جميع الاتحادات القارية، حيث يمكن للمزيد من الاتحادات الوطنية أن تقوم بالمشاركة في توحيد الجماهير بروح هذه اللعبة الجميلة".

وقال الشيخ سلمان: "أنا سعيد لملاحظة أن الاتحاد السعودي قام بإعلان نيته تقديم ملف لاستضافة كأس العالم 2034، وكل أسرة كرة القدم الآسيوية ستقف متوحدة في دعم المبادرة بالغة الأهمية للمملكة العربية السعودية، ونحن ملتزمون بالعمل عن قرب مع أسرة كرة القدم العالمية من أجل نجاحها".