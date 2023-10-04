الاتحاد الآسيوي يدعم رغبة السعودية في استضافة كأس العالم 2034
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم دعمه الكامل للسعودية بعدما قالت إنها تنوي التقدم بطلب لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034.
ويأتي إعلان السعودية بعد دقائق من إعلان الاتحاد الدولي (الفيفا) أن نسخة 2030 لكأس العالم ستقام في المغرب وإسبانيا والبرتغال، مع إقامة أيضا أول ثلاث مباريات في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي.
وأكد الفيفا أن نسخة 2034 ستقام في آسيا أو منطقة الأوقيانوس، وطالب الدول في المنطقتين بالتقدم بطلبات للترشح.
وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي، في بيان رسمي: "يُساند الاتحاد الآسيوي قرارات مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم حول الاستضافة، ونحن نؤمن بقوة أن هذه القرارات تمهد الطريق لمنح فرص أكثر عدالة لجميع الاتحادات القارية من أجل تقديم ملفات للاستضافة، وتنظيم بطولة كأس العالم ذات القيمة المميزة، والتي تعتبر عماد كرة القدم العالمية للرجال".
وأضاف: "نحن نشيد بهذا التوجه، حيث إننا سنشاهد أعظم حدث رياضي في العالم، يتم تنظيمه في جميع الاتحادات القارية، حيث يمكن للمزيد من الاتحادات الوطنية أن تقوم بالمشاركة في توحيد الجماهير بروح هذه اللعبة الجميلة".
وقال الشيخ سلمان: "أنا سعيد لملاحظة أن الاتحاد السعودي قام بإعلان نيته تقديم ملف لاستضافة كأس العالم 2034، وكل أسرة كرة القدم الآسيوية ستقف متوحدة في دعم المبادرة بالغة الأهمية للمملكة العربية السعودية، ونحن ملتزمون بالعمل عن قرب مع أسرة كرة القدم العالمية من أجل نجاحها".
وستملك آسيا بذلك فرصة لاستضافة كأس العالم للمرة الثالثة، بعد أن أقيمت نسخة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، وأقيمت النسخة الماضية في قطر، كأول بلد عربي يستضيف المسابقة.
وأقيمت كأس العالم 2022 في قطر، وتوجت الأرجنتين باللقب، وستقام النسخة المقبلة في 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.