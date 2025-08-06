لن يرحل.. تشابي ألونسو يحسم مصير نجم ريال مدريد

كتب – نور الدين ميفراني

اتخذ النجم الشاب الإسباني غونزالو غارسيا قرارًا بالبقاء في ريال مدريد، إذ تم تصعيده للفريق الأول بأوامر من تشابي ألونسو، المدير الفني للفريق، كما تستعد إدارة الفريق الملكي لتجديد عقده.

ويعدّ غونزالو غارسيا أحد خريجي مدرسة ريال مدريد "الكاستيا"، وشارك الموسم الماضي في بعض اللقاءات تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، وكان مرشحًا للرحيل معارًا هذا الصيف لولا قدوم تشابي ألونسو.

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واستفاد غارسيا من إصابة البرازيلي أندريك التي حرمته من المشاركة في كأس العالم للأندية، وإصابة الفرنسي كيليان مبابي التي حرمته من المشاركة في اللقاءات الأولى، ليحصل على ثقة المدرب الجديد ويلعب أساسيًا ويتألق خلال النهائيات.

وأنهى غونزالو غارسيا نهائيات كأس العالم للأندية 2025 متوجًا بجائزة الحذاء الذهبي، هدافًا للبطولة برصيد 4 أهداف في 5 لقاءات.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا"، كانت الشكوك تحوم حول دقائق اللعب التي سيحصل عليها في الموسم الجديد، لكن ألونسو قرر وضع الثقة في المهاجم الشاب وأقنعه بالبقاء ومنحه الثقة ليكون أحد أعضاء الفريق الأول، كما أن إدارة الفريق تثق في المهاجم الشاب وإمكانية لعبه دورًا مهمًا في الموسم.

وأصبح ريال مدريد مكتمل الصفوف بوجود 25 لاعبًا في الفريق الأول، ويبقى رقم القميص الذي سيحمله غونزالو غارسيا غير محسوم، لكون إدارة الفريق لا تتدخل في الأمر، لكن كل التوقعات تشير لحمله القميص رقم 9 بعد تأكد عدم طلبه من قبل البرازيلي أندريك الذي سبقه للفريق الأول.