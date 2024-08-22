المغرب الفاسي يشعل ميركاتو الدوري المغربي بعشر صفقات جديدة | إرم نيوز

أشعل المغرب الفاسي سباق المنافسة في سوق انتقالات اللاعبين الصيفية للدوري المغربي الممتاز وذلك بعدما نجح في ضم 10 صفاقت جديدة للدخول بطموحات عريضة خلال موسم 2024 ـ 2025.

وبعد إتمام التعاقد مع جهاز فني جديد بقيادة المدرب الإيطالي السويسري غوغلييلمو أرينا، أنهت إدارة المغرب الفاسي إجراءات ضم 10 لاعبين جدد وهم زكرياء فاتي ويوسف أنوار وأشرف هرماش وحمزة أفصال مع وطارق الستاتي وأيوب بولبير والحبيب بريحا.

كما تعاقد "الماص" مع لاعب الوسط التونسي محمد بن طرشة والبوتسواني كابيلو سيكانيانغ والسنغالي ماتارا ديايي، بالإضافة إلى تجديد عقود كل من حارس المرمى صلاح الدين شهاب واللاعبين هيثم عينة وحمزة العيشاوي.

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ويعمل مجلس إدارة المغرب الفاسي على رفع عقوبة المنع من التعاقدات في الأيام القليلة المقبلة بعد تسوية ملفات ديونه بشكل نهائي وفق ما أكده رئيس النادي هشام شاقور.

ويذكر أن الفريق غدا الجمعة معسكره التحضيري استعدادا للموسم الجديد، قبل مواصلة التحضيرات في مدينة فاس، حتى الثلاثين من أغسطس الجاري موعد انطلاق الدوري المغربي للمحترفين.

ويستقبل "الماص"، الذي أنهى موسم 2023 ـ 2024، في المركز 11، خلال الجولة الأولى فريق الوداد البيضاوي يوم 30 من الشهر الجاري.