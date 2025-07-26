حضرت المقابلة بملابس قصيرة.. أردا توران يرفض النظر لمذيعة فاتنة (فيديو)

لفت أردا توران، المدير الفني لفريق شاختار دونيتسك الأوكراني، الأنظار إليه بسبب تصرفه مع مذيعة أوكرانية كانت تجري معه حوارا عقب فوز فريقه على منافسه بشكتاش التركي، في المواجهة التي جمعت بينهما، مساء أمس الجمعة، في ذهاب الدور الثاني من تصفيات الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وحقق فريق شاختار فوزا ثمينا على بشكتاش بنتيجة "4-2"، فقد أنهى الضيوف الشوط الأول بالتقدم بهدفين لهدف، بحيث افتتح البرازيلي أليسون سانتانا باب التسجيل لشاختار في الدقيقة السابعة، قبل أن يضاعف مواطنه إيغينالدو النتيجة بإحراز الهدف الثاني بالدقيقة 28.

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وقلص الإنجليزي تامي أبراهام النتيجة لبشكتاش في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، بعد لمسة يد داخل المنطقة ضد يوخيم كونوبليا مدافع الفريق الأوكراني.

وفي الشوط الثاني، واصل شاختار دونيتسك تفوقه بتسجيل هدفه الثالث عبر البرازيلي كيفين، في الدقيقة 67، ورد بشكتاش بهدف ثان في الدقيقة 87 عن طريق البرتغالي جواو ماريو، لكن كيفين عاد ليختتم رباعية الضيوف في الدقيقة 6+90.

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بهذا الفوز، حقق التركي أردا توران، أول انتصار رسمي له بصفته مديرًا فنيًا لفريقه الجديد شاختار دونيتسك، وستكون لديه الأفضلية في مباراة الإياب يوم الخميس 31 يوليو على ملعب الفريق الأوكراني.

وعقب المباراة أجرت المذيعة الأوكرانية داريا بوندار حوارًا تلفزيونيًا مع المدرب التركي الشهير، إذ كانت ترتدي ملابس قصيرة، ولكن توران تجنب كثيرا النظر إليها وكان يجيب سريعا عن أسئلتها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع بكثافة عبر حساباتهم وتنوعت التعليقات بين الإشادة الكبيرة بما فعله توران، وبين المزاح بأن المدرب ربما كان يخشى من زوجته، خاصة في ظل الجمال الكبير للمذيعة الأوكرانية.

من جانبها، نشرت المذيعة الأوكرانية داريا بوندار صورا من تغطيتها للمباراة عبر حسابه على "إنستغرام"، وعلقت قائلة: "إحدى أكثر الليالي الكروية تألقًا وعاطفة وإثارة، فقد امتلأ الملعب بالحماس والطاقة، وسط أداء قوي من الفريق الأوكراني الذي حقق انتصارًا مستحقًا في ذهاب الدور التمهيدي للدوري الأوروبي".

وأضافت: "مع هذا الفوز، يتحول التركيز الآن إلى مباراة الإياب المرتقبة في كراكوف، والمقررة في 31 يوليو، فقد وجه النادي دعوة للجماهير لمواصلة الدعم وصناعة ليلة أخرى لا تُنسى في مشوار الفريق الأوروبي".

مقابلة سابقة

ورغم ما ذكره المتابعين بأن أردا توران تعمد الابتعاد بنظراته عن المذيعة الأوكرانية، ولكنها نشرت قبل أسابيع حوارا لها مع توران ليتحدث عن تجربته في تدريب شاختار، فقد ظهر النجم التركي الشهير وهو ينظر لها والتقط معها صورة دون أي أزمة.

وعلقت داريا بوندار على المقابلة، قائلة: "سجلنا أول مقابلة كبرى مع المدير الفني الجديد لشاختار وأحد أساطير كرة القدم العالمية أردا توران، وتناولت هذه المقابلة قرار توليه قيادة نادينا، وأسلوب لعب شاختار، والأهداف والطموحات المستقبلية، بالإضافة إلى خبراته مع مدربين كبار، وفلسفته الكروية، والانتقالات، والعديد من الموضوعات الأخرى".

وتابعت: نوجه شكرنا الخالص للمدرب توران على الاستقبال الدافئ في منزله، وعلى صدقه، والمحادثة العميقة والممتعة، إنها فقط بداية رحلة مشتركة نحو أهداف كبيرة وأحلام طموحة، ولكن المؤكد أنها ستكون رحلة مثيرة للغاية".

ويخوض توران تجربته الأولى خارج تركيا بعدما تولى تدريب أيوب سبور لمدة موسمين.

وكان توران قد تولى تدريب أيوب سبور في دوري الدرجة الثانية التركي وقاده للتأهل إلى الدوري التركي للمرة الأولى في تاريخه في الموسم الماضي.