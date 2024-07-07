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رياضة

10 نجوم يشعلون نصف نهائي يورو 2024

10 نجوم يشعلون نصف نهائي يورو 2024
كودي جاكبو نجم منتخب هولندا
إرم نيوز
إرم نيوز
07 يوليو 2024، 8:31 ص

أسدل الستار على دور ربع النهائي في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، وتم تحديد الفرق الأربعة التي ستخوض نصف النهائي بالفعل وهي إنجلترا، وهولندا، وفرنسا، وإسبانيا.

ستكون مواجهات نصف النهائي صعبة للغاية على الجميع، في ظل وجود أسماء كبيرة تستطيع أن تتحكم في مجريات الأمور ومسار كل مباراة في الأدوار الحاسمة.

ونستعرض معكم 10 أسماء قد يكون مصير بطولة اليورو في أيديهم:

كيليان مبابي

نجم منتخب فرنسا الذي لم يفعل أي شيء في تلك البطولة بعد حتى الآن، سوى تسجيل هدف من ركلة جزاء، لا يزال هو النجم الأول للديوك، ومجرد وجوده في الملعب يرعب المنافسين حتى لو كان بأنف مكسور وقناع يضايقه.

 

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لامين يامال

يعد لاعب برشلونة هو إحدى المفاجآت السارة في تلك البطولة بكل ما يظهره من شخصية عظيمة ومستويات فنية مميزة.

صحيح لم يسجل يامال حتى تلك اللحظة، لكنه صنع ثلاثة أهداف مهمة في مشوار الفريق، وكان على قدر المسؤولية، ونال إشادة غير مسبوقة على عمره.

 

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جود بيلينغهام

يستحق بيلينغهام أن يطلق عليه كل ما يناله من إشادة طيلة الموسم مع ريال مدريد، فالأمر لا يخص الملكي فقط، فقد أظهر شخصيته وقدراته الفنية الكبيرة أيضًا رفقة إنجلترا.

ببساطة إنجلترا لو لم يسجل بيلينغهام لا تحقق الفوز، وحدث ذلك ثلاث مرات في تلك البطولة حتى الآن: الأولى كانت ضد الدنمارك، والثانية ضد سلوفينيا، والثالثة ضد سويسرا؛ إذ جاء الفوز من ركلات الترجيح.

 

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هاري كين

ربما يقدم هاري كين مستويات طيبة في مباراة ويغيب بشكل كلي عن اللقاء التالي، لكنه يظل صاحب الأرقام المرعبة رفقة بايرن ميونخ، ويشكل تهديداً على أي خصم يواجهه.

كين كان حاسمًا بالفعل في اليورو بالتحديد ضد سلوفاكيا، عندما سجل في الوقت الإضافي، وقاد الفريق لربع النهائي.

 

 

فيرجيل فان دايك

يعد النجم الهولندي هو أحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي على الرغم من عدم تحقيقه إياه سوى مرة وحيدة مع ليفربول، ولذلك هو دومًا مؤثر وسيكون كذلك طيلة الوقت.

كان فان دايك من أسباب صعود هولندا إلى نصف النهائي بخروج الفريق بشباك نظيفة في مواجهتين من أصل خمس، وبإبعاده لما معدله ست كرات في كل مباراة.

 

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نيكو ويليامز

الطرف الطائر الآخر للمنتخب الإسباني رفقة لامين يامال، بما يقدمه من مستويات في اليورو لا عجب أن برشلونة يريد أن يفعل أي شيء ليضمه إلى صفوفه.

سجل نيكو وصنع ضد جورجيا في ربع النهائي، وكان خطيرًا في عدة مناسبات على مدار البطولة، ويمكنه أن يقلب نصف النهائي بهجمة مرتدة واحدة على المنتخب الفرنسي.

 

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رودري

يعد نجم مانشستر سيتي هو رمانة ميزان وسط ملعب منتخب إسبانيا، ونادرًا ما تجده يقع في أي خطأ وعلى الرغم من البطاقات الصفراء العديدة التي يحصل عليها، إلا أنه قدم مستويات ثابتة طوال البطولة حتى تلك اللحظة، ويمكنه أن يكون أحد عوامل حسم التأهل للنهائي لو فعلت إسبانيا ذلك.

 

 

مايك مينيان

لن ينكر دور مايك مينيان في وصول فرنسا إلى نصف النهائي إلا كاره أو حاقد، فحارس ميلان يفعل كل شيء من أجل الحفاظ على نظافة شباكه التي اهتزت مرة واحدة في خمس مباريات ضد بولندا من ركلة جزاء.

مينيان يملك أربع مباريات بشباك نظيفة وتصدى لـ 16 كرة حتى هذه اللحظة، وبحسب إحصائية خاصة بموقع "sofascore" فقد تصدى لأربعة أهداف مؤكدة.

 

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ديكلان رايس

لاعب آخر في المنتخب الإنجليزي يستحق الإشادة، ويجب الحذر منه هو ديكلان رايس، بما يجلبه للفريق من قوة وخطورة في وسط الملعب.

وعلى الرغم من أن المنتخب الإنجليزي لا يقدم أفضل مستوياته في النسخة الجارية، إلا أن متوسط ميدان آرسنال لم يخيب الآمال في أي مواجهة حتى تلك اللحظة، ولعب دورًا حاسمًا في الفوز على سويسرا بصناعته هدف ساكا.

 

 

كودي جاكبو

من النجوم المهدور حقهم في تلك البطولة هو كودي جاكبو، ربما لأن لا أحد توقع في الأساس أن تصل هولندا لهذا الدور بكل ما تمر به من تغييرات في السنوات الماضية.

لكن جاكبو كان ثابتًا وقدم مستويات مذهلة بتسجيله ثلاثة أهداف وصناعته لهدف وثبات مستواه في خمس مباريات متتالية، لم يخيب فيها آمال جماهير منتخب بلاده أبدًا.

 

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يورو 2024

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