تركي آل الشيخ يكشف عن تطوير مذهل لملعب نادي الهلال (فيديو)

ونشر آل الشيخ فيديو على صفحته الرسمية بمنصة "إكس" أعلن من خلالها زيادة عدد مدرجات الملعب من 18800 مقعد، إلى 26700.

وكشف آل الشيخ عن تقنية جديدة سيتم تركيبها في الملعب قائلًا: "هي تقنية سعودية خالصة ولأول مرة في الملاعب في العالم سيتم استخدامها واستحداثها في الملعب اللي هي عبارة عن أعمدة مزروعة تحت أرضية الملعب (Smart sustainable pitch technology ) تخرج لتغطية الأرضية بألواح ألمنيوم مزودة بتقنية الإضاءة الزراعية والتغذية والتهوية دون التأثير على أرضية الملعب".

وسيتكفل موسم الرياض بـ 50% من تكاليف التطوير مقابل رعاية بتسمية المدرج بمدرج موسم الرياض لمدة 3 سنوات.

وفيما يلي نص بيان تركي آل الشيخ: