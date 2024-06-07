تركي آل الشيخ يكشف عن تطوير مذهل لملعب نادي الهلال (فيديو)
أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن تطوير ملعب "المملكة أرينا" الخاص بنادي الهلال السعودي، وزيادة عدد مقاعده، مع استحداث تقنية جديدة سيتم استخدامها لأول مرة في العالم.
ونشر آل الشيخ فيديو على صفحته الرسمية بمنصة "إكس" أعلن من خلالها زيادة عدد مدرجات الملعب من 18800 مقعد، إلى 26700.
وكشف آل الشيخ عن تقنية جديدة سيتم تركيبها في الملعب قائلًا: "هي تقنية سعودية خالصة ولأول مرة في الملاعب في العالم سيتم استخدامها واستحداثها في الملعب اللي هي عبارة عن أعمدة مزروعة تحت أرضية الملعب (Smart sustainable pitch technology ) تخرج لتغطية الأرضية بألواح ألمنيوم مزودة بتقنية الإضاءة الزراعية والتغذية والتهوية دون التأثير على أرضية الملعب".
وسيتكفل موسم الرياض بـ 50% من تكاليف التطوير مقابل رعاية بتسمية المدرج بمدرج موسم الرياض لمدة 3 سنوات.
وفيما يلي نص بيان تركي آل الشيخ:
الحمد لله في هذا العهد المبارك بدعم مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسمو سيدي قائدنا الملهم وعراب الرؤية حفظه الله … هذا التطوير جاهزين ننفذه الان سعة الملعب 18800 مقعد وحوالي 1200 مقعد زيادة تكون رايحة للتصوير واللوجستك … فغير مستفاد منها من الجمهور … الان مع التطوير بنوصل 26700 مقعد جاهز للجمهور للمشاهدة بأعلى جودة + اضافة عدد 14 بوكس VIP في الجهة المقابلة … المفاجأة مو هنا … انتو عارفين اتفاقنا معاكم اللي ينص على ان الفعاليات لها الاولية في اقامتها واعرف انكم احيانا تتضايقون ورضاكم يهمنا … وغير صحيح ان ايجار الملعب 40 مليون … صحيح اننا نحصل 40 مليون لكن الهلال يدفع منها 15 فقط وسمو الامير الوليد بن طلال متكفل بال 25 مليون لحقوق تسمية المنشأة ب Kingdom Arena … وزاد دخل الهلال بعد الملعب عن دخله السابق بشراكة ناجحة معنا في موسم الرياض وتقويم الرياض … نرجع لمفاجأتنا اللي تهمكم … تقنية سعودية خالصة ولأول مرة في الملاعب في العالم سيتم استخدامها واستحداثها في الملعب اللي هي عبارة عن اعمدة مزروعة تحت أرضية الملعب (Smart sustainable pitch technology ) تخرج لتغطية الارضية بألواح المنيوم مزودة بتقنية الاضاءة الزراعية والتغذية والتهوية دون التأثير على ارضية الملعب مما يسمح لنا بتدوير المنشأة خلال 48 ساعة بدل 10 ايام ليسهل لنا وللهلال الاستخدام بأقل تعارض ممكن وسيتم تسجيل براءة الاختراع لدى الاتحادات الدولية لكرة القدم … وايضا تطوير للإضاءة وغرف الملابس وغرفة المؤتمرات وغرفة فحص المنشطات والعيادات الطبية واللاونجات المخصصة للجمهور … على ان يتكفل موسم الرياض ب 50% من تكاليف التطوير مقابل رعاية بتسمية المدرج بمدرج موسم الرياض لمدة 3 سنوات … التطوير يعتبر نقلة نوعية للمنشآت الترفيهية في المملكة ونقلة في علاقة موسم الرياض بنادي الهلال … نتمنى كموسم الرياض وتقويم الرياض ان نحوز على رضاكم ونستمتع بليالي واحداث رياضية وترفيهية في هذه المنشأة العملاقة … (جاهزين نسلم خلال 90 يوم من تعميد نادي الهلال لهذا التطوير … شبوا على فهد بن نافل يوقع … الكورة في ملعبكم وانتظر اتصالك يا فهد)
وفي فبراير الماضي دخل ملعب المملكة أرينا الخاص بالهلال المنافس في الدوري السعودي للمحترفين، موسوعة غينيس للأرقام القياسية مرتين، كأكبر ملعب كرة قدم مغطى في العالم بناء على المساحة، وأكبر ملعب مغطى من ناحية السعة الجماهيرية.