النصر السعودي يعلن رسميا تعاقده مع ساديو ماني

وكانت صحيفة الرياضية السعودية ذكرت أن الدولي السنغالي سينضم لتدريبات النصر قبل مواجهة الزمالك المصري في البطولة العربية للأندية، بعد غد الخميس.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها قولها: "يُنتظر أن يلتحق الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب فريق النصر المنضم حديثا من بايرن ميونخ الألماني بمعسكر ناديه في الطائف خلال الساعات القليلة المقبلة.

"سينضم ماني حال جاهزيته غدا الأربعاء مع بقية زملائه اللاعبين في الحصة التدريبية استعدادا لخوض موقعة الزمالك المصري يوم الخميس، في آخر مواجهات المجموعة الثالثة من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية".