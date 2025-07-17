4 أندية تطلب نجم مانشستر يونايتد

كشفت تقارير إخبارية أن مانشستر يونايتد رفع سعره المطلوب للتخلي عن أنتوني، بعد تلقيه استفسارات من ناديين في الدوري الإنجليزي، أحدهما نيوكاسل، بشأن الجناح البرازيلي الذي يرغب في الرحيل.

ولا يدخل اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا ضمن خطط المدرب روبن أموريم للموسم المقبل، ويتدرب حاليًّا بشكل منفصل عن بقية الفريق، في ظل استمرار اهتمام عدد من الأندية بخدماته.

أخبار ذات علاقة نجل أسطورة مانشستر يونايتد يوقّع أول عقد احتراف مع برايتون الإنجليزي

وكان أنتوني انضم إلى ريال بيتيس على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر في يناير، وقدم أداءً لافتًا، مسجلًا تسعة أهداف وصانعًا خمس تمريرات حاسمة تحت قيادة مانويل بيليغريني، ليسهم في وصول الفريق إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي ضد تشيلسي.

وأوضحت التقارير أن هناك عددًا من الأندية المهتمة، من بينها فياريال، وأتلتيكو مدريد، وباير ليفركوزن الذي يدربه المدير الفني السابق إريك تين هاغ.

ومع ذلك، يبدو أن الجناح السابق لأياكس يُفضل الانتقال بشكل دائم إلى ريال بيتيس، لكن العقبة الرئيسة تظل في السعر، إذ وصفت تقارير إسبانية تقييم مانشستر يونايتد له مؤخرًا بأنه "مبالغ فيه".

أخبار ذات علاقة مانشستر يونايتد ينقض على صفقة الهلال السعودي

وفي مايو الماضي، أفاد برنامج El Chiringuito الإسباني، بأن مانشستر يونايتد كان يطالب بمبلغ يتراوح بين 34 و42 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن أنتوني، بعد فترة إعارته الناجحة مع ريال بيتيس.

لكن يبدو الآن أن النادي رفع تقييمه للاعب في ظل اهتمام من "ثلاثة دوريات أوروبية على الأقل"، تشمل ألمانيا (ليفركوزن)، إنجلترا (برايتون ونيوكاسل)، وإسبانيا (ريال بيتيس).

ووفقًا لِما ذكره أخيرًا موقع UOL، فإن القيمة التي يضعها مانشستر يونايتد حاليًّا لأنتوني تبلغ حوالي 50 مليون جنيه إسترليني.

وأضاف التقرير: "يحظى اللاعب البرازيلي بتقدير كبير في الميركاتو، نظرًا لأدائه العالي خلال إعارته إلى بيتيس الموسم الماضي، ومع ذلك، فهو لا يستعجل اتخاذ قرار بشأن مستقبله. الأهم بالنسبة له هو أن يتم الانتقال بثقة واقتناع تامَّين".

وأشار التقرير إلى أن أنتوني مستعد لتخفيض راتبه بنسبة 30% من أجل الرحيل بشكل دائم عن مانشستر يونايتد هذا الصيف، في وقت يحتاج فيه النادي إلى تحقيق مبلغ 32.58 مليون جنيه إسترليني لتجنّب تكبّد خسارة مالية في صفقة أنتوني، وفقًا لقواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتقاضى اللاعب حاليًّا راتبًا يُقدَّر بنحو 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا في أولد ترافورد.