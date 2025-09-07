مشاهدة البث المباشر لمباراة عمان واليمن في نصف نهائي كأس الخليج للشباب

يخوض منتخب عمان للشباب مواجهة مرتقبة ضد منافسه اليمن مساء اليوم الأحد في نصف نهائي بطولة كأس الخليج تحت 19 عاماً والتي تقام في سلطنة عمان.

ونجح المنتخب السعودي في التأهل للمباراة النهائية في وقت سابق مساء الأحد بعد الفوز على العراق بنتيجة 2-1.

وتأهل منتخب عمان في صدارة ترتيب المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج للشباب برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن العراق، بينما احتل منتخب اليمن وصافة الترتيب للمجموعة الأولى خلف السعودية.

ويتابع "إرم نيوز" أحداث مباراة عمان واليمن في كأس الخليج للشباب خلال السطور القادمة.

البث المباشر

التشكيل الرسمي