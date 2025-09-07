ترامب يقول إنه مستعد لفرض جولة ثانية من العقوبات على روسيا

مشاهدة البث المباشر لمباراة عمان واليمن في نصف نهائي كأس الخليج للشباب

مشاهدة البث المباشر لمباراة عمان واليمن في نصف نهائي كأس الخليج للشباب
مباراة سابقة لمنتخب عمان للشبابالمصدر: حساب منتخب عمان عبر إكس
07 سبتمبر 2025، 4:13 م

يخوض منتخب عمان للشباب مواجهة مرتقبة ضد منافسه اليمن مساء اليوم الأحد في نصف نهائي بطولة كأس الخليج تحت 19 عاماً والتي تقام في سلطنة عمان.

ونجح المنتخب السعودي في التأهل للمباراة النهائية في وقت سابق مساء الأحد بعد الفوز على العراق بنتيجة 2-1.

 وتأهل منتخب عمان في صدارة ترتيب المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج للشباب برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن العراق، بينما احتل منتخب اليمن وصافة الترتيب للمجموعة الأولى خلف السعودية.

 ويتابع "إرم نيوز" أحداث مباراة عمان واليمن في كأس الخليج للشباب خلال السطور القادمة.

البث المباشر

 التشكيل الرسمي

تشكيل منتخب عمان لمواجهة اليمن في كأس الخليج للشباب
تشكيل منتخب اليمن للشباب لمواجهة عمان

 

 

