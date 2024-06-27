بينها برشلونة.. مواعيد مباريات ريال مدريد في جولة أمريكا

كشف نادي ريال مدريد الإسباني، عن مواعيد المباريات التي سيخوضها الفريق الأول لكرة القدم، في الجولة التحضيرية للموسم الجديد، في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة التحضيرية لموسم 2024/2025 لنادي ريال مدريد، في الولايات المتحدة الأمريكية، في نهاية شهر يوليو، وتستمر حتى الأسبوع الأول من أغسطس.

وأعلن ريال مدريد أنه سيلعب 3 مباريات ودية في معسكر أمريكا ضد إي سي ميلان، وبرشلونة، وتشيلسي.

وفيما يلي مواعيد مباريات ريال مدريد في الموسم التحضيري في أمريكا: