كشفت تقارير إخبارية إنجليزية إن النجم الأرجنتيني وقائد إنتر ميامي الأمريكي ليونيل ميسي قد يستغل أزمة مواطنه يوليان ألفاريز المندلعة مؤخرا مع مانشستر سيتي ليقدم خدمة كبيرة لناديه السابق برشلونة.

وقالت مصادر قريبة من مانشستر سيتي إن برشلونة يسعى بقوة لتخطي فشله في ضم النجمين الإسبانيين نيكو ويليامز وداني أولمو، بالتوقيع مع ألفاريز الذي يبدو في اوقت ذاته هدفا متاحا لكل من ريال مدريد وباريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد.

وأضافت المصادر ذاتها، أن "الخلافات الأخيرة التي اندلعت بين ألفاريز والمان سيتي، بعد تصريحات مدوية للاعب الأرجنتيني بأنه غير راض عن وضعيته، دفعت عدة أندية من بينها الريال وبرشلونة وسان جيرمان وتشيلسي إلى بالتحرك والبدء في محادثات مع مانشستر سيتي لضم بطل كوبا أمريكا 2024 لكن دخول ليونيل ميسي الذي يملك تأثيرا واضحا على جل نجوم منتخب التانغو قد يكون بمثابة المفاجأة السارة للفريق الكتالوني.

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وأثار ألفاريز الكثير من التكهنات حول مستقبله مع النادي مؤكدا أنه سيتحدث عن مستقبله بعد المشاركة في الأولمبياد مضيفا: "لم أتوقف عن التفكير بوضوح فيما سأفعله، عندما ينتهي هذا، سوف أفكر فيما أريده لنفسي، سنرى ما سيحدث بعد ذلك، وسأفكر في الأمر بعد الأولمبياد".

وكان بيب غوارديولا،مدرب مانشستر سيتي تطرق إلى أزمة تصريحات ألفاريز، وقال حينئذ إنه لا يرى النجم الأرجنتيني خارج ملعب الاتحاد لكنه سينتظر ما سيقرره ألفاريز نفسه.

وردا على عدم التعويل عليه في المباريات الهامة، قال الإسباني إنه منح يوليان ألفاريز الموسم الماضي الوقت الذي يستحق، مضيفا: ""لقد لعب كثيرًا، هل يريد المزيد؟ نعم، هذا جيد، عليه التفكير في الأمر، وعندما يفعل ذلك سيخبرنا".

وفيما سيدخل باريس سان جيرمان بكل ثقله نحو المنافسة على ضم النجم البالغ من العمر 24 عاما وذلك بالاستعداد لدفع 70 مليون يورو، ذكرت تقارير إخبارية أن أتلتيكو مدريد وريال مدريد كذلك مستعدان للدخول في " المزاد" فيما تم تداول معلومات حول دخول أرسنال بدوره ضمن الأندية المتنافسة على الصفقة.

لكن برشلونة الذي يشهد أزمة مالية تدفعه إلى التقشف قد يعول على مكانة ليونيل ميسي للظفر بخدمات ألفاريز الذي كان حاضرا مع أيقونة الكرة الأرجنتينية في إنجازاتها الأخيرة خلال كوبا أمريكا 2021 و2024 وكأس العالم 2022.

وانتقل يوليان ألفاريز إلى مانشستر سيتي في 2022 وخاض معه 103 مباراة وسجل 36 هدفا في كل المسابقات.