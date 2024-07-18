بدأت العطلة الصيفية أخيرًا بشكل رسمي للكثير من نجوم كرة القدم حول العالم، بعد أن امتد الموسم حتى الأيام السابقة من أجل بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وما إن بدأت العطلة حتى انطلق نجوم الدوري السعودي، وفي مقدمتهم لاعبو الهلال والاتحاد والأهلي والنصر في نشر مظاهر الاحتفال بالعطلة، بشكل أو بآخر.

ونستعرض معكم أبرز ما واجهه نجوم الدوري السعودي في العطلة الجارية:

كهرباء كريم بنزيما

بعد أن أمضى عدة أيام في الجزائر، حيث موطن أجداده الأصلي، وشاهد مباراة المنتخب أمام غينيا سافر كريم بنزيما للمغرب.

تواجد بنزيما في منطقة تدعى "تراب النخيل" في مراكش، ولم يجلس في فندق فخم كما هي العادة، وانقطعت الكهرباء فجأة، وغابت ساعات ليعرب الفرنسي عن غضبه الكبير من الموقف الذي تعرض له.

حفل الزفاف الثالث لمحرز

أقام رياض محرز حفل زفاف ضخم للغاية مع زوجته الإنجليزية تايلور وارد بحضور مجموعة كبيرة من نجوم كرة القدم وعالم الأزياء وريادة الأعمال.

بحسب ما ذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية، فقد أقيم الزفاف على شاطيء إحدى الجزر الإيطالية التي لم يتم الإفصاح عن اسمها.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك الحفل هو الثالث للاحتفال بعلاقة محرز ووارد، حيث سبق أن احتفلا بالخطوبة في اليونان في 2021، ثم احتفلا بالزواج بشكل مصغر في لندن بحضور بعض الأصدقاء والأقارب.

زواج نيفيز

بعد سنوات من ميلاد أول طفلة له، قرر روبن نيفيز عقد قرانه على صديقته أخيرًا، وعقب أن أصبح لديهما ثلاثة أطفال.

زواج نيفيز جاء في العطلة الصيفية على صديقته ديبورا لورينكو، وتم ذلك في العاصمة السعودية الرياض، مؤكدًا أن إقامة تلك المناسبة في ذلك المكان يعني له الكثير.

رجل الدين

على الرغم من أن موقفه ومستقبله في صفوف الأهلي السعودي لا يزال مبهمًا، إلا أن روبرتو فيرمينو قرر هذا الصيف أن يصبح رجل دين.

أصبح فيرمنيو قبل ساعات قسيسًا وأعلن عن ذلك عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، مؤكدًا أنه استعد كثيرًا لتلك اللحظة، واستعد لها بشكل جيد.

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عطلة في المستشفى

ينطبق ذلك الأمر على البرازيلي مالكوم، نجم الهلال، الذي خضع لعملية جراحية في منتصف الشهر الماضي في وتر الركبة.

من المنتظر أن يعود مالكوم للعب مع الهلال بحلول بداية الموسم، لكن سيكون ذلك بعد فوات الأوان، وبعد أن أمضى جزءا كبيرا من عطلته في المستشفى.

القيام بمناسك الحج

صدق كاليدو كوليبالي في تصريحاته عندما انضم للهلال، أنه جاء ليكون في بلد مسلم يستطيع فيها القيام ببعض الشرائع الدينية التي لايمكنه القيام بها في مكان آخر مثل الحج والعمرة.

كوليبالي استغل تواجده في المملكة، وحصل على فرصة للحج، وبالفعل نفذ ما قاله قبل أشهر عند انضمامه لصفوف "الزعيم" أول مرة.

افتتاح ملعب صغير

بعد انتهاء مشاركته مع صربيا في اليورو عاد ميتروفيتش إلى بلاده من أجل إمضاء بعض الوقت من العطلة مع أهله.

وخلال تلك الفترة قام ميتروفيتش بافتتاح ملعب كرة قدم صغير، وشهدت مراسم الافتتاح ظهوره وسط الجماهير والتصوير معهم والتوقيع على الهدايا الخاصة بهم.

إلى اليخت الخاص

لم يكن رونالدو موفقًا في الموسم المنصرم سواء مع النصر أو منتخب البرتغال، لذلك كان عليه أن يخرج في إجازة في أي وقت يستطيع فعل ذلك فيه.

رونالدو فعل ذلك بالفعل، حيث توجه مع صديقته جورجينا رودريغيز وأطفاله إلى مايوركا في إسبانيا، في اليخت الخاص به.

نجاح عائلي مهم

في الأيام الماضية احتفل النجم السنغالي ساديو ماني بنجاح زوجته في البكالوريا، بحسب ما أوضحت صحيفة "ديلي ميل".

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استثمار ذكي

أثناء تواجده في الولايات المتحدة من أجل تشجيع المنتخب البرازيلي في كوبا أمريكا ارتبط نيمار بشراء قصر فخم بقيمة مالية تتجاوز الـ 40 مليون يورو، لكن النجم الحالي للهلال قرر في نهاية المطاف صرف النظر عن تلك الفكرة وشراء قطعة أرض فارغة بحوالي 3 ملايين فقط.