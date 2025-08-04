4 لاعبين في ريال مدريد يرعبون أنشيلوتي

كتب – نور الدين ميفراني

ودّع ريال مدريد نهاية الموسم الماضي المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بعد فترة ثانية توَّجها بدخول تاريخ الفريق كأكثر المدربين فوزا بالألقاب "15 لقبا"، وأبرزها 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

ورغم أن عقد المدرب الإيطالي كان مستمرا مع ريال مدريد حتى صيف 2026، لكن عدم الفوز بالألقاب دفع الإدارة لإنهاء عقده واختار بدوره الرحيل لتدريب المنتخب البرازيلي في تجربة جديدة وتاريخية بحثًا عن التتويج بلقب كأس العالم 2026.

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ورغم ابتعاده عن ريال مدريد يراقب كارلو أنشيلوتي مصير ومستقبل 4 لاعبين برازيليين بصفته مدربًا لمنتخب "السامبا" ويخشى عليهم في موسم تصل نهايته لنهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وما زال مصير المهاجمين رودريغو غوس وأندريك غير محسوم، حيث يعتبران مرشَّحَين لمغادرة الفريق الملكي هذا الصيف، فيما يعيش النجم فينيسيوس جونيور وضعا معقدا بسبب قضية عدم تجديد عقده، حتى الآن، بينما المدافع إيدير ميليتاو عاد من الإصابة وشارك في أولى الدقائق برفقة ريال مدريد خلال كأس العالم للأندية.

وحسب موقع "ديفونسا سونترال"، فإن أنشيلوتي قد اتصل بريال مدريد لمعرفة وضعية لاعبيه في المنتخب البرازيلي قبل بداية الموسم والدخول في اللقاءات الرسمية المكثفة قبل التوقف الدولي القادم خلال شهر سبتمبر المقبل.

وتأهل المنتخب البرازيلي رسميا لنهائيات كأس العالم 2026، وما زال أمامه لقاءان في التصفيات كما يخطط كارلو أنشيلوتي لسلسة لقاءات ودية استعدادًا للنهائيات.