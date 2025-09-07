رئيس اتحاد الكرة الليبي يهدد 3 لاعبين من أهلي طرابلس بعقوبات ثقيلة

وجّه رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبد المولى المغربي تهديدات قوية للاعبي أندية الدوري الليبي للمحترفين الذين تهربوا من الانضمام للمنتخب في تصفيات كأس العالم 2026.

وخاض المنتخب الليبي خلال فترة التوقف الدولي الجارية مباراة أولى ضد أنغولا ضمن المجموعة الرابعة فيما سيستقبل منتخب إسواتيني في الجولة الثامنة غدا الاثنين في ملعب بنغازي الدولي.

وأنعش منتخب فرسان المتوسط حظوظه في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بعد الفوز على أنغولا (1 ـ 0) في لواندا الخميس الماضي ضمن الجولة السابعة ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث.

ليبيا 🆚 اسواتيني 📆 : الاثنين 8 سبتمبر 2025 9:00 PM : 🕕 🏟️ : بنغازي الدولي 🏆: تصفيات كأس العالم 2026 #الاتحاد_الليبي_لكرة_القدم #تصفيات_كأس_العالم2026 #lff Posted by ‎الإتحاد الليبي لكرة القدم - Lff‎ on Sunday, September 7, 2025

ويلعب فريق المدرب أليو سيسيه أمام إسواتيني من أجل تحقيق فوزه الرابع في المجموعة التي يتصدرها منتخب كاب فيردي برصيد 16 نقطة ويليه الكاميرون برصيد 15 نقطة.

وقبل مواجهة أنغولا الخميس الماضي، تخلف عدد من لاعبي الدوري عن الالتحاق بالمعسكر الإعدادي للمنتخب بعد أن وجه لهم السنغالي أليو سيسيه الدعوة للمشاركة في مباراتي أنغولا وإسواتيني.

ورفض 3 لاعبين من الأهلي طرابلس بطل الدوري الليبي للمحترفين وهم محمد المنير ومؤيد اللافي وعمران سالم دعوة أليو سيسيه من دون سبب واضح، وفقا لما أفاد به علي الفايدي عضو الاتحاد الليبي لكرة القدم.

وانضاف اللافي والمنير وسالم إلى زميلهم في الأهلي طرابلس حمدو الهوني الذي تغيب بدوره عن المنتخب للإصابة.

وقال عبد المولى المغربي رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم في تصريحات إعلامية إن عقوبات ثقيلة تنتظر اللاعبين الذين يرفضون تعزيز صفوف المنتخبات الوطنية مضيفا أن العقوبة لن تقتصر على اللاعبين الذين تنصلوا من واجبهم الوطني وإنما أيضا أنديتهم.

وأضاف: "سيتم حرمان اللاعبين الرافضين للانضمام لمعسكر المنتخب من المشاركة مع أنديتهم في 3 مباريات رسمية لمسابقات تحت لواء الاتحاد الليبي (الدوري والكأس) فضلا عن تغريم أنديتهم بمبالغ مالية كبيرة".

وتابع: "الأموال التي سيتم دفعها بعنوان خطايا مالية ضد الأندية التي يعترض لاعبوها على الالتحاق بالمنتخب سيتم توزيعها على الأندية الأخرى التي يستجيب لاعبوها لدعوة الجهاز الفني".

وفي العام الماضي، شهدت أسوار المنتخب الليبي قضية مماثلة عندما رفض 3 لاعبين محترفين في أوروبا الانضمام إلى المنتخب عند بداية تصفيات المونديال أمام كل من موريشيوس وكاب فيردي في الجولتين الثالثة والرابعة من المجموعة.

وفي ذلك الوقت رفض المعتصم المصراتي والمغيرة كعبار مدافع شباب بوروسيا دورتموند الألماني وزكريا البوزيدي جناج سويندون تاون الناشط في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، دعوة الصربي ميتشو، مدرب فرسان المتوسط آنذاك قبل أن يخلفه السنغالي أليو سيسيه في صيف 2024.