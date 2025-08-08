من الأقرب للفوز بجائزة الكرة الذهبية؟

إرم نيوز - نور الدين مفراني

أعلنت مجلة فرانس فوتبول عن قائمة تضم 30 لاعباً مرشحين للفوز بالكرة الذهبية للعام الحالي، وسط صراع مرتقب على الجائزة الأكثر بريقاً في عالم كرة القدم.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية يوم الاثنين 22 سبتمبر المقبل، بمسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس.

ويصوت 100 صحفي يمثلون 100 دولة الأعلى تصنيفًا في ترتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويختار كل صحفي ترتيبا لأفضل 10 لاعبين ويحصل المرشح الأول على 15 نقطة وخلفه الثاني 12 نقطة والثالث 10 نقاط.

ويحصل اللاعب الرابع في الترشيحات على 8 نقاط ثم يحصل اللاعب الخامس على 7 نقاط والسادس على 5 نقاط.

ويجمع اللاعب صاحب المركز السابع في الترشيحات 4 نقاط ويحصل اللاعب الثامن على 3 نقاط ثم اللاعب صاحب المركز التاسع على نقطتين وأخيراً صاحب المركز العاشر الذي يحصل على نقطة واحداً.

ويتم حساب النقاط بشكل تراكمي لتحديد هوية الفائزة بالكرة الذهبية وسط صراع مثير بين 9 نجوم من باريس سان جيرمان الفرنسي و4 لاعبين من برشلونة الإسباني ومثلهم من ليفربول الإنجليزي.

ورغم وجود 30 لاعبًا في القائمة إلا أن التوقعات بالفوز تنحصر بين 5 نجوم فقط هم الأقرب للمنافسة على الجائزة وهو ما نرصده في السطور القادمة:

1. الفرنسي عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)

يعتبر المرشح الأبرز للفوز بالكرة الذهبية مستفيدا من كون فريقه فائزاً بأربعة ألقاب، كما أن أرقامه الشخصية تبدو رائعة بخلاف أنه نجم فريقه الأول في الموسم.

النقطة الوحيدة التي تهدد فوزه هو كثرة المرشحين من باريس سان جرمان 9 لاعبين وهو ما قد يشتت الأصوات داخل فريقه، لكن نجوميته الطاغية على باقي زملائه قد تلعب في صالحه ويكون مرشح باريس سان جيرمان المفضل لدى المصوتين.

2. الإسباني لامين يامال (برشلونة)

قدم لامين يامال النجم الشاب البالغ 18 عاماً مستوى خرافيا رفقة برشلونة وتوج بثلاثة ألقاب محلية.

وأثار يامال إعجاب المتابعين بمهاراته الفردية الرائعة، لكن وجود البرازيلي رافينيا ضمن المرشحين وبعد أدائه الرائع قد يقسم الأصوات الخاصة مع نجم برشلونة.

ويضعف أيضاً حظوظ يامال عدم تتويج برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا بخلاف أن اللاعب الإسباني تحاصره العديد من الشائعات حول سلوكياته خارج الملعب.

3. المصري محمد صلاح (ليفربول)

في النصف الأول من الموسم كان النجم المصري محمد صلاح في صدارة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لما قدمه رفقة ليفربول، لكن الإقصاء المبكر من دوري أبطال أوروبا قلص كثيرا من حظوظه.

ورغم ذلك فقد توج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب، ولكن تبقى مشكلة توزع أصوات الأفارقة بينه وبين المغربي أشرف حكيمي قد تؤثر على حظوظه في مركز متقدم بين الثلاثي الأول.

4. البرازيلي رافينيا (برشلونة)

رغم تألق لامين يامال هذا الموسم لكن الجناح البرازيلي رافينيا كان له دور بارز في عودة برشلونة للألقاب هذا الموسم والفوز بثلاثية محلية.

وظل رافينيا مرشحا قويا للفوز بجائزة الكرة الذهبية أغلب فترات الموسم لولا الإقصاء من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وقد يتقاسم أصوات نجومية برشلونة مع لامين يامال.

5. البرتغالي فيتنيا (باريس سان جيرمان)

رغم كونه ليس النجم الأول لفريقه لكن دوره الكبير في وسط ميدان الفريق الباريسي جعله محط اهتمام إعلامي وإشادة واسعة.

ويعتبر فيتنيا رفقة المغربي أشرف حكيمي ثاني أبرز لاعب في باريس سان جيرمان خلف الفرنسي عثمان ديمبيلي، وقد يحصل على مركز متقدم في الترتيب النهائي .