ريال مدريد ورونالدو في اختبار مثير.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يخوض ريال مدريد الإسباني اختبارا مثيرا أمام ضيفه بروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الثلاثاء.

ويستقبل ميلان الإيطالي منافسه كلوب بروغ البلجيكي، فيما يلعب باريس سان جيرمان الفرنسي أمام إيندهوفن الهولندي ويلتقي يوفنتوس الإيطالي ضيفه شتوتغارت الألماني بالبطولة القارية.

ويستضيف أرسنال الإنجليزي منافسه شاختار الأوكراني، كما يلعب أستون فيلا الإنجليزي أمام بولونيا الإيطالي، ويخوض جيرونا الإسباني مواجهة أمام سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بالجولة ذاتها لدوري الأبطال.

ويلتقي النصر السعودي بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو مضيفه الاستقلال الإيراني بدوري أبطال آسيا للنخبة، فيما يلعب الغرافة القطري مع الوصل الإماراتي.

ويلعب استقلال دوشنبه الطاجيكي أمام ضيفه الوحدات الأردني بدوري أبطال آسيا 2، فيما يلتقي الشارقة الإماراتي أمام سباهان الإيراني.

ويحل اتحاد العاصمة ضيفا على ترجي مستغانم بالدوري الجزائري، كما يلعب الرجاء مع الجيش الملكي بالدوري المغربي.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:

دوري أبطال آسيا للنخبة:

الغرافة والوصل – 7:00 مساءً – SSC EXTRA 1 وbein afc والكأس 9 وأبو ظبي آسيا.

الاستقلال والنصر – 7:00 مساءً – Ssc 1 وbein afc 1 والكأس 10 وأبو ظبي آسيا 2.

دوري أبطال أوروبا:

ميلان وكلوب بروغ – 7:45 مساءً – bein sports 2

ريال مدريد وبروسيا دورتموند – 10:00 مساءً – bein sports 1

آرسنال وشاختار – 10:00 مساءً – bein sports 2

باريس سان جيرمان وآيندهوفن – 10:00 مساءً – bein sports 3

يوفنتوس وشتوتغارت – 10:00 مساءً – bein sports 4

أستون فيلا وبولونيا – 10:00 مساءً – bein sports 5

جيرونا وسلوفان براتيسلافا – 10:00 مساءً – bein sports 6

دوري أبطال الخليج:

النصر الإماراتي وظفار العماني – 6:00 مساءً – الكأس 1 ودبي الرياضية 1 والكويت الرياضية

دهوك العماني وأهلي صنعاء اليمني – 8:00 مساءً – الكأس 1 ودبي الرياضية 1 والكويت الرياضية

الدوري الجزائري:

ترجي مستغانم واتحاد العاصمة – 7:30 مساءً – الشبابية

الدوري المغربي:

الرجاء والجيش الملكي – 10:00 مساءً – المغربية الرياضية