كيف تحققت "معجزة" إقصاء الأفريقي التونسي من سباق الكونفدرالية؟

عندما أوشكت مباراة الأفريقي التونسي وضيفه "أكاديميكا دي لوبيتو" الأنغولي، الأحد، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، على نهايتها، لم يكن أكثر المتشائمين من مشجعي فريق باب الجديد يتوقعون أن يغادر ناديهم سباق كأس الكونفدرالية، في مجموعة وصفت بالأسهل بين المجموعات الأربع، لكن ثاني أكثر الأندية تتويجا بالألقاب في تونس خرج بطريقة مهينة وسيناريو لم يكن ليخطر على بال أحد، مخلفا موجة من الحسرة والغضب في أوساط أنصاره، واتهامات لاذعة ضد إدارة النادي بوضع الفريق على حافة الهاوية.

ولا يملك الأفريقي، الذي سيحتفل في اكتوبر المقبل بذكرى تأسيسه الرابعة بعد المائة، تاريخا كبيرا في المسابقات الأفريقية، رغم كونه أول ناد تونسي يحرز لقب دوري أبطال أفريقيا، لكنه مع ذلك كان أمام فرصة سهلة للتأهل لدور الثمانية بملاقاة أضعف فريق في المجموعة الثالثة، أكاديميكا الأنغولي، الذي لا يملك في رصيده أية نقطة بعد خسارته في خمس مباريات، كما أن الفريق الأحمر والأبيض كان يلعب داخل معقله ملعب رادس الأولمبي، وأمام أكثر من ثلاثين ألف مشجع كانوا يمنون النفس بالتأهل للأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ 2018.

سيناريو مثير

لم تشفع كل تلك العوامل للنادي الأفريقي الذي تجرع مرارة الإقصاء من السباق، بعد تعادل بطعم الهزيمة (1 ـ1) أمام الفريق الأنغولي، الذي حصد أولى نقاطه بدور المجموعات، لكن تلك النقطة كانت ضربة قاصمة للأفريقي الذي كان حقق الفوز على منافسه في أنغولا بالذات.

وآلت بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الثالثة لريفرز يونايتد النيجيري، بطريقة مثيرة إلى أبعد حد، فبعد نهاية مباراة الأفريقي وأكاديميكا بالتعادل بهدف من الجهتين، كانت مباراة ريفرز ودريمز الغاني تتجه نحو التعادل أيضا بهدف لمثله، ما يمنح الفريق التونسي بطاقة العبور، لكن الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع قلبت كل الأمور، عندما سجل ريفرز يونايتد هدفا قاتلا منحه التأهل، وأقصى في الوقت نفسه النادي الأفريقي.

وأظهرت مقاطع فيديو لاعبي الأفريقي وجهازه الفني والإداري وهم يتجمعون أمام مقاعد البدلاء بعد نهاية مباراتهم، لمتابعة اللحظات الأخيرة من المواجهة الثانية، قبل أن تظهر على وجوههم ملامح الحزن، بعد أن شاهدوا الفريق النيجيري يسجل هدفا ثانيا ويحلّق نحو الدور ربع النهائي.

وشهدت مدرجات الفريق التونسي موجة غضب عارمة، فقد ألقى المشجعون القوارير والمقذوفات على اللاعبين، كما هاجموا إدارة النادي وطالبوا رئيس مجلس الإدارة يوسف العلمي بالرحيل عن النادي، بعد فشله الذريع، وفق تقديرهم.

وعاش الأفريقي خلال السنوات الخمس الأخيرة على وقع أعنف أزمة رياضية ومالية وإدارية في تاريخه، عندما تراكمت ديونه لتصل حدود 60 مليون دينار (20 مليون دولار)؛ جراء عدم خلاص لاعبيه ومدربيه السابقين، ما أدى إلى وقوعه تحت طائلة عقوبة المنع من التعاقدات لفترات عدة، بجانب تراجع نتائجه في الدوري المحلي؛ إذ لم يتوّج باللقب منذ العام 2015.

وصعد العلمي، المسير الحديث العهد بكرة القدم، لرئاسة نادي باب الجديد في 2021، حاملًا الكثير من الوعود، لكنه فشل في تحقيق نتائج ترضي المشجعين، بل أصبح الفريق يتخبط في أزمات أعنف، ويشهد قرارات عشوائية، كان آخرها التعاقد مع المدرب الفرنسي ميشيل كافاليي، ثم إقالته بعد أسبوع واحد من دون أن يخوض أية مباراة.

اتهامات خطيرة ومصير غامض

عيّن الأفريقي منذر الكبير، المدير الفني السابق لمنتخب تونس، لكنه فشل في قيادة فريقه لربع نهائي كأس الكونفدرالية، عندما اكتفى بتعادل وخسارة في مباراتين، ليغادر السباق من أضيق الأبواب، قبل أن يعلن اعتزامه مغادرة منصبه، واصفا الأجواء بالمشحونة جدا داخل حجرات الملابس.

وقال الكبير، عقب مباراة الأحد أمام أكاديميكا: "صدمني الوضع الداخلي للنادي، لم أكن أتوقع أن تكون الأجواء بهذه الدرجة من التوتر والاحتقان، اللاعبون .. لا ألاحظ أية رغبة وعزيمة نحو الفوز وبذل جهد لإسعاد الجماهير، أمام هذا المشهد لا أعرف مستقبلي، قد أضطر للمغادرة، سنجلس مع إدارة النادي ونأخذ القرار المناسب."

ورفض رئيس الأفريقي يوسف العلمي وسائر المسؤولين التعليق على المستجدات الأخيرة، بينما أكد السكرتير العام السابق للنادي، كمال بن خليل، أن "مجلس الإدارة هو المسؤول الأول عن الخيبة المريرة التي تلقاها فريقه في سباق الكونفدرالية".

وأضاف بن خليل، في تصريحات لـ"إرم نيوز: "إدارة الأفريقي وتحديدا رئيس النادي يوسف العلمي يتحمل القسط الأكبر من مسؤولية الصدمة التي تلقاها مشجعو الفريق، من الواضح أن هناك أشياء غريبة تحدث في غرف الملابس وكشفها المدرب منذر الكبير، للأسف ما يحدث لا يشرف فريقا بمثل عراقة الأحمر والأبيض."

ويرى المسؤول السابق أن "النادي أهدر الكثير من الوقت في البحث عن مدرب جديد بعد إقالة سعيد السايبي الذي بدأ الموسم، لم يكن هناك مشروع عمل واضح بين الإدارة والجهاز الفني، بل سيطرت الفوضى وسوء التسيير، ما أفرز خيبة أمل قد تستمر لنهاية الموسم."

ومنذ تتويجه بكأس أفريقيا للأندية الأبطال (دوري أبطال أفريقيا) في العام 1991، لم ينجح الأفريقي في التتويج بأي لقب قاري، واكتفى ببلوغ نهائي كأس الكؤوس (1999) وكأس الكونفدرالية (2011).

ويواجه النادي الأفريقي، بطل تونس 13 مرة، الأربعاء، النادي الصفاقسي، في افتتاح مباريات الفريق لحساب مرحلة التتويج بالدوري، التي تضم أيضا النجم الساحلي حامل اللقب، والترجي، والملعب التونسي، والاتحاد المنستيري.