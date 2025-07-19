أول رد من الزمالك حول تمرد أحمد فتوح

كشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، حقيقة ما تردد من تقارير بشأن تمرد وانقطاع أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق، عن المعسكر الحالي المقام في العاصمة الإدارية الجديدة.

وكانت تقارير راجت عن وجود أزمة داخل معسكر الزمالك في الأيام الماضية، تمثلت في خروج أحمد فتوح من المعسكر بعد أزمة له داخل الفريق وعدم تواجده مع الفريق الأبيض في الفترة الحالية.

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وزعمت التقارير أن فتوح دخل في أزمة قبل المعسكر مع عبد الناصر محمد، مدير الكرة، ولم يدخل على إثرها تدريبات الفريق الأبيض.

وقال عبد الناصر محمد، عبر المركز الإعلامي لناديي الزمالك: "لا أساس من الصحة لما تردد عن انقطاع أحمد فتوح عن معسكر الفريق الحالي".

وأضاف: "اللاعب تواجد بشكل طبيعي وحصل على أذن للمغادرة بسبب مرض عمه في الآونة الأخيرة".

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وتابع: "فتوح يؤدي حاليا برنامجا تأهيليا وسينتظم بشكل طبيعي مع الفريق خلال الـ48 ساعة المقبلة".

واختتم حديثه قائلا: "اللاعب ملتزم ولا توجد خلافات بينه وبين أي فرد في الفريق ولم يفتعل أي مشكلة مؤخرا".

ويتواجد الزمالك في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية منذ يوم الثلاثاء الماضي، حيث يخوض الفريق عددا من المباريات الودية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وسيستمر المعسكر حتى يوم 27 من الشهر الجاري.

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وحقق الزمالك ثاني انتصاراته الودية استعدادا للموسم الجديد بالفوز على رع بهدف دون رد في لقاء أقيم، أمس الجمعة، حيث سجل ناصر ماهر هدف الفوز للزمالك في الدقيقة 27.

وسيخوض الفريق الأبيض مباراتين وديتين أخريين يومي السبت والجمعة القادمين أمام كل من فريق الشمس ووادي دجلة.