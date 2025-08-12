ليفربول يستهدف ضم خليفة فان دايك

يسعى نادي ليفربول بقوة للتعاقد مع أحد اللاعبين المتاحين في الميركاتو، والذي يعتبره الكثيرون أنه خليفة الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع "الريدز" الحالي.

وفي عامه الأول كمدرب لليفربول، قاد سلوت الفريق للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025، ويسعى للبناء على هذا النجاح بمزيد من الألقاب.

وتحرك ليفربول بشكل مميز في سوق الانتقالات الصيفي وحسم تعاقدات بلغت قيمتها 270 مليون جنيه إسترليني تقريبًا، حيث ضم جيريمي فريمبونغ، فلوريان فيرتز، هوغو إيكيتيكي، ميلوس كيركيز، أرمين بيتشي، فريدي وودمان، بالإضافة إلى ويل رايت.

ووفقا لما ذكرته شبكة "بي بي سي"، فإن نادي ليفربول يعمل على التعاقد مع جيوفاني ليوني مدافع بارما البالغ من العمر 18 عامًا، حيث ينظر له النادي باعتباره مدافعًا للمستقبل وكخليفة لقائد الفريق فيرجيل فان دايك في الدفاع.

فيما أشارت شبكة "سكاي إيطاليا" إلى أن ليفربول سيواجه منافسة من الثنائي الإيطالي ميلان وإنتر على صفقة ليوني، وسيوافق بارما على بيع مدافعه مقابل 30 مليون يورو إلى جانب المتغيرات.

وتعاقد بارما مع ليوني من سامبدوريا في عام 2024 بعد تألقه اللافت في دوري الدرجة الثانية الإيطالي. وفي سن 18 عامًا فقط، شارك في 17 مباراة بالدوري وسجل هدفًا واحدًا.