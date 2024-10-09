قيمتها 70 مليون دولار وتتسع لـ23 راكبا.. مايكل جوردان يقتني طائرة مذهلة (صور)

كشف تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن تفاصيل مثيرة حول قيمة الطائرة الخاصة المذهلة التي اقتناها أسطورة كرة السلة الأمريكية مايكل جوردان، والتي وصفها بعض المتابعين بأنها واحدة من أفخم الطائرات الخاصة التي يمتلكها نجوم الرياضة وأثرياؤها.

وقالت "ديلي ميل" إن الطائرة التي تحمل إسم "غولف ستريم"(GULFSTREAM) تبلغ قيمتها 70 مليون دولار، دون اعتبار الطلاء المخصص لها وهو بقيمة 500 ألف دولار.

كما تتوفر الطائرة المذهلة على عديد المكونات الخاصة والأرقام التي لها أبعاد بالنسبة إلى أسطورة نادي شيكاغو الأمريكي لكرة السلة، إذ إن جناحها الخلفي يحمل رقم 23 وهو الرقم المميز للأسطورة جوردان عندما كان ينشط في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA.

وأنفق النجم الأسطوري، الذي تبلغ ثروته الصافية 3.5 مليار دولار، ما يزيد على 70 مليون دولار على طائرته الخاصة من طراز Gulfstream 650ER المصممة خصيصًا له.

ووصفت الصحيفة البريطانية مكونات الطائرة من الداخل بأنها "أعجوبة مذهلة"، مشيرة إلى أن جوردان يعرف كيف يسافر بأناقة وراحة وفخر".

ويتضمن رقم الجناح الذي تم اختياره بعناية (N236MJ) رقم قميص جوردان (23) وعدد حلقات البطولة التي فاز بها طوال حياته الاحترافية (6)، فضلًا عن الحرفين الأوليين من اسمه MJ.

ووفقًا للمصادر ذاتها، تبلغ سرعة طائرة مايكل جوردان القصوى 0.925 ماخ أي ما يعادل بحساب الكيلومتر، 983 كيلومترًا في الساعة، كما تضم محركين من طراز Rolls-Royce BR725.

ويبلغ طول الطائرة 100 قدم، وتتسع لـ19 راكبًا، بالإضافة إلى أربعة أفراد من طاقم القيادة.

وتوجد داخل الطائرة مساحة مخصصة للطعام، بالإضافة إلى غرف نوم ومقهى وغيرها من التجهيزات الداخلية التي يحتاجها في سفره.

وعدّل مايكل جوردان، وفقًا للتقرير، الطائرة على نطاق واسع لتحسين أدائها، مع ما يصل إلى 13 ساعة من الطيران المتاح دون الحاجة إلى النزول بهدف التزود بالوقود.

ويعد مايكل جوردان (61 عاما) أحد أساطير كرة السلة الأمريكية وواحدًا من أكبر الرياضيين في التاريخ.

وفضلًا عن نجاحه في لعبة كرة السلة، يملك اللاعب السابق لشيكاغو الأمريكي ثروة كبرى بفضل إنجازاته الرياضية وألقابه، ولكن أيضًا بفضل جعل اسمه ماركة عالمية للكثير من المنتجات، ما جعله يحصل على أرباح كبرى، بفضل تسويق اسمه في منتجات أغلبها من الأحذية والملابس والتجهيزات الرياضية.