مصافحة حارة وتبادل للقمصان بين حكيمي ومبابي في مباراة فرنسا والمغرب بكأس العالم (فيديو)

لم يُنحِ المغربي أشرف حكيمي، والفرنسي كيليان مبابي، صداقتهما جانبًا قبل وبعد لقاء المنتخبين في قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم في قطر اليوم الأربعاء.

وظهرت الابتسامة على "حكيمي" و"مبابي" لاعبي باريس سان جيرمان داخل نفق اللاعبين داخل استاد البيت الذي استضاف المباراة، حيث تصافح اللاعبان وابتسما، واحتضنا بعضهما البعض، وكانت مصافحتهما بشكل مميز ومختلف، وتدل على الصداقة الوطيدة بينهما.

وعقب المباراة تحدثا داخل الملعب رغم الحزن البادي على وجه الظهير الأيمن المغربي، لكنهما تبادلا أطراف الحديث ويداهما على فميهما حتى لا يعرف الإعلام موضوع حديثهما.

وانتهى اللقاء بتبادل القمصان فيما بينهما بعدما قطع ديدييه ديشان المدير الفني الفرنسي حديثهما ليذهب "مبابي" للاحتفال مع زملائه بقميص حكيمي.