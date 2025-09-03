الأهلي السعودي يكافئ يايسله

قررت إدارة النادي الأهلي السعودي مكافأة مدرب الفريق الأول لكرة القدم، الألماني ماتياس يايسله، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها مع الفريق الأول في المدة الماضية.

وتوج يايسله الموسم الماضي مع الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، ليعقب هذا الإنجاز التاريخي بافتتاح الموسم الحالي 2025-2026 بالفوز بلقب كأس السوبر السعودي الذي أقيم في هونغ كونغ، بعد تغلب فريقه على غريمه النصر بنتيجة 3-5 بركلات الترجيح.

واستكمل الأهلي مسيرة البداية القوية تحت قيادة يايسله، فقد انطلق في منافسات دوري روشن السعودي بفوز ثمين خارج أرضه على نيوم بهدف دون رد.

ثم حقق انتصاراً كبيراً في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين على العربي بخماسية.

مكافأة العقد الجديد

كشف الإعلامي وليد سعد أن إدارة النادي الأهلي استقرت على منح يايسله عقداً جديداً يمتد لثلاثة مواسم، ليظل قائداً لمشروع الفريق.

وأشارت مصادر إلى أن المدرب الألماني سيوقع على العقد الجديد مقابل راتب سنوي ثابت يقدر بـ12 مليون يورو، بالإضافة إلى حزمة من المكافآت والحوافز المرتبطة بالنتائج والإنجازات.

وقد تصل قيمة تلك المكافآت إلى 3 ملايين يورو سنوياً.